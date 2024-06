Slecht nieuws rond blessure Brobbey: ‘Denk dat hij eerste wedstrijd niet haalt'

Slecht nieuws rond hamstringblessure Brian Brobbey: ‘Ik denk dat hij de eerste wedstrijd niet haalt'

Mike Verweij verwacht dat Brian Brobbey de eerste groepswedstrijd op het EK van het Nederlands elftal tegen Polen aan zich voorbij moet laten gaan. Dat laat hij weten in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

Het was woensdag even flink schrikken voor Ronald Koeman en Oranje toen Brobbey de training vroegtijdig staakte. De KNVB wilde geen enkel risico nemen en liet meteen een scan maken. Uit die scan werd duidelijk dat Brobbey ‘slechts’ kampte met een stijve hamstring.

“Uit de MRI-scan die ze woensdag hebben gedaan is gebleken dat er geen schade is aan de hamstring”, begint Verweij. “Maar er is wel vocht, dus er is wel iets gebeurd met die hamstring.”

Daaruit durft Verweij het volgende op te maken. “Ik denk dat hij de eerste wedstrijd niet gaat halen. Maar de blessure is vooralsnog niet dusdanig dat hij naar huis wordt gestuurd.”

Koeman riep wel Joshua Zirkzee bij de selectie. Met het geblesseerd afhaken van Teun Koopmeiners was er een plekje vrij voor de aanvaller van Bologna. De keuze voor Zirkzee werd vermoedelijk ook gemaakt met het oog op de fitheid van Brobbey.

“Het is natuurlijk ook maar afwachten of hij fit is”, aldus Valentijn Driessen. “Daar hebben we vooralsnog geen berichten over gehad, maar hij komt natuurlijk ook terug van een blessure, dus hij heeft een paar weken stilgestaan.”

Zirkzee werd op 6 juni gezond verklaard, maar door Koeman buiten de EK-selectie gelaten, omdat hij ‘nog niet fit genoeg’ zou zijn. “Het is nu even afwachten hoe hij ervoor staat”, besluit Driessen.

