Twee factoren bemoeilijken terugkeer Nicolás Tagliafico bij Ajax

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 07:19 • Mart Oude Nijeweeme

Het wordt een hels karwei voor Ajax om Nicolás Tagliafico terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA, zo schrijft De Telegraaf. De Argentijn moet zorgen voor een stevigere bezetting op de linksbackpositie, maar de transfersom en het salaris bemoeilijken de zaak. Olympique Lyon wil meer geld zien dan vorig jaar voor Tagliafico is betaald aan Ajax.

Lyon had vorig jaar zomer voor 4,2 miljoen euro beet met de komst van Tagliafico, maar verlangt nu een afkoopsom die 'aanzienlijk hoger ligt', schrijft De Telegraaf. Wat de Argentijn precies moet kosten is niet bekend. Een ander bijkomend probleem is het salaris. Ajax kan zich, mede door het mislopen van de Champions League, niet meer de salarissen van de laatste jaren permitteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tagliafico ziet een comeback in de Johan Cruijff ArenA wel zitten. Maurice Steijn is niet tevreden over de huidige opties op linksback. Owen Wijndal lijkt afgeschreven, terwijl ook Anass Salah-Eddine, momenteel eerste keus, te licht wordt bevonden. Tagliafico heeft bewezen het niveau aan te kunnen. Daar zijn ze zich in Lyon echter ook van bewust, wat maakt dat de club niet zomaar meewerkt aan een vertrek.

De Argentijn (30) is pas een jaar vertrokken uit Amsterdam. Daar werd hij in zijn laatste seizoen in de pikorde voorbijgestreefd door Daley Blind. In de seizoenen daarvoor maakte hij deel uit van het onvolprezen team van Erik ten Hag, dat onder meer de halve finale van de Champions League haalde. Tagliafico werd vorig jaar zomer door Peter Bosz – zijn andere trainer bij Ajax – naar Lyon gehaald.

Tagliafico kwam in de winter van 2018 naar Ajax. De Amsterdammers betaalden destijds 4 miljoen euro aan Independiente voor zijn diensten. Na 169 optredens, 16 goals en 23 assists vertrok de Argentijn voor 4,2 miljoen euro naar Lyon. Daar stond Tagliafico in de seizoensouverture van de Ligue 1 nog 90 minuten op het veld. Ajax heeft Gastón Ávila op het oog als Tagliafico niet haalbaar blijkt. De 21-jarige linksback van Royal Antwerp moet naar verluidt 12 miljoen euro kosten.