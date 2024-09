Televisiekijkers beklagen zich over de manier waarop de NOS de Nations League-wedstrijd Nederland - Bosnië en Herzegovina in beeld brengt. De hoogte van de camerapositie is daarbij het probleem.

Meerdere voetbalsupporters klagen op X over het hoge camerastandpunt dat de NOS gebruikt als algemeen wedstrijdbeeld. "Ik zit met een verrekijker voor de buis om het toch nog een beetje te kunnen volgen", grapt iemand.

"Heel irritant! Wat is dit?", zegt een verbaasde, andere kijker.

De wedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. Het camerastandpunt dat gehanteerd wordt lijkt overigens hetzelfde als dat ESPN gebruikt voor de thuiswedstrijden van PSV.