‘Turkse clubs willen transferplannen van PSV en Earnest Stewart dwarsbomen’

Esmir Bajraktarevic voelt niets voor een avontuur in de Süper Lig. Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad hebben diverse Turkse clubs geïnformeerd naar zijn situatie, maar de negentienjarige buitenspeler wil per se naar PSV.

Volgens Elfrink kan alleen de medische keuring een transfer naar Eindhoven nog verhinderen. “Hij heeft zijn jawoord inmiddels aan PSV gegeven en andere clubs afgezegd.”

“Onder meer enkele Turkse clubs informeerden nog naar zijn situatie, maar kregen van de entourage rond Bajraktarevic te horen dat er geen transfer meer mogelijk is”, onthult Elfrink.

Bajraktarevic sluit in het begin van 2025 aan bij PSV, dat hem overneemt van New England Revolution. In de komende dagen komt de zesvoudig international van Bosnië naar Nederland toe voor de nodige medische tests.

Technisch directeur Earnest Stewart en trainer Peter Bosz hebben een duidelijk plan voor Bajraktarevic. “Hij komt voor een basisbedrag van naar verluidt ongeveer 3 miljoen euro naar PSV, dat hem dan voor meerdere jaren vastlegt en hem wil doorontwikkelen”, weet Elfrink.

Volgens de clubwatcher wordt Bajraktarevic intern gezien als de opvolger van Hirving Lozano, die juist naar de Major League Soccer vertrekt. De 29-jarige Mexicaan begint komende maand bij San Diego FC.

Indien nodig kan Bajraktarevic ook wedstrijden gaan spelen bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. In 57 wedstrijden namens New England Revolution was de linksbenige rechtsbuiten goed voor 5 doelpunten en 4 assists.