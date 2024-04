Tuchel witheet over bizarre uitleg scheids na penaltymoment bij Arsenal - Bayern

Arsenal en Bayern München (2-2) hielden elkaar dinsdagavond tijdens een vermakelijk heenduel in de kwartfinale van de Champions League in evenwicht. The Gunners voelden zich besloten nadat ze diep in blessuretijd geen penalty kregen nadat Bukayo Saka in botsing kwam met doelman Manuel Neuer, maar Thomas Tuchel vond eveneens dat Bayern eerder in het duel een strafschop was ontnomen.

Na de wedstrijd werd er vooral gesproken over het feit dat scheidsrechter Glenn Nyberg besloot om Arsenal in extremis geen penalty toe te kennen. In plaats daarvan floot de Zweedse arbiter af.

Er doken op sociale media echter ook al snel beelden op van een moment in de 67ste minuut, toen Bayern met 2-1 aan de leiding ging. Te zien is hoe Arsenal-doelman David Raya de bal naar zijn verdediger Gabriel Magalhães speelde nadat Nyberg met een fluitsignaal het teken gaf om het spel te hervatten.

Na het ontvangen van de pass koos de Braziliaanse verdediger er plots voor om de bal met beide handen op te pakken, omdat hij dacht dat hij de doeltrap moest nemen. Gabriel legde de bal goed en speelde vervolgens Raya in. Scheidsrechter Glenn Nyberg greep niet in, tot woede van Tuchel. Ook VAR Pol van Boekel besloot zijn Zweedse collega niet te corrigeren.

Reactie Tuchel

“Ik denk dat er een grote fout is gemaakt door hier geen penalty voor te geven wegens hands”, zei de trainer van Bayern na afloop tegen. “Het is een gekke situatie. Nadat er is gefloten en de bal al is neergelegd, pakt de verdediger hem met zijn hand. Wat ons heel boos maakt, is de uitleg die we in het veld kregen. Hij zei onze spelers dat het een kinderlijke fout was en dat hij daarvoor geen penalty gaat geven in een Champions League-kwartfinale.”

“Het is een vreselijke redenering, vervolgde Tuchel. “Het betekent dat hij handsballen beoordeelt, of het nu een kinderlijke fout is of een volwassen fout. We zijn boos, omdat het een belangrijke beslissing is die tegen ons uitviel.”

Tuchel heeft er ondanks de discutabele beslissing van de Zweedse arbiter nog steeds alle vertrouwen in dat Bayern de kwartfinale tijdens de return in eigen huis in zijn voordeel weet te beslissen. “Het is 2-2, volledig in evenwicht en we hebben nog een return om te spelen. Hopelijk kunnen we met dezelfde passie en intensiteit spelen als vandaag en voor dezelfde sfeer zorgen in ons stadion.”

Another one; Gabriel picked up a goal kick after the Ref had blown the whistle. According to Tuchel, the Ref said, it was a childish mistake and won't give such penalty in a Champions League quarter-final. Thoughts ???? pic.twitter.com/LUaEz9hL95 — Vince™ (@Blue_Footy) April 9, 2024

