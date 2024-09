'Trotse' Dennis te Kloese geeft verklaring voor hectische Deadline Day van Feyenoord

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese heeft zijn eerste media-optredens na het sluiten van de transfermarkt gegeven. De vijftigjarige bestuurder uit Bussum heeft tekst en uitleg gegeven bij meerdere keuzes die de Rotterdammers hebben gemaakt. De openhartige Te Kloese verscheen donderdag onder meer voor de camera's van ESPN en Rijnmond.

Feyenoord nam deze zomer afscheid van sterkhouders Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida. Eerstgenoemde werd voor ruim 30 miljoen euro verkocht aan Brighton & Hove Albion, terwijl Geertruida minstens 20 miljoen opleverde met zijn transfer naar RB Leipzig. Die bedragen kunnen middels bonussen nog oplopen.

De Stadionclub heeft er niet voor gekozen om alle opgehaalde miljoenen te investeren in nieuwe spelers. Feyenoord gaf minstens 25 miljoen euro uit aan versterkingen, maar investeerde ook in andere zaken. “De inkomende transfergelden zijn gegaan naar het langer vastleggen van spelers, het contracteren van jeugdspelers en de faciliteiten. We bieden ook heel veel en daar kunnen we dan weer heel veel dingen mee doen.”

Te Kloese zegt dat het vervangen van Wieffer een lastige taak was, maar dat In-beom Hwang daaraan kan voldoen. Geertruida lijkt lastiger te vervangen. “Dat is een jongen met een unieke positie binnen de organisatie. Hij is vanuit Varkenoord doorgegroeid tot aanvoerder van het eerste elftal.”

Feyenoord heeft ervoor gekozen om Geertruida alsnog te verkopen, ook vanwege zijn aflopende contract. “Dat is een beslissing en die neem je. Het moet dan blijken of het de juiste is. Maar een speler met zijn kwaliteiten één-op-één vervangen is in de Nederlandse competitie heel erg moeilijk.'

Deadline Day

Feyenoord probeerde in de laatste uren van de transferwindow nog een extra aanvaller te strikken. Assane Diao (Real Betis) was al in Nederland omdat zijn club toestemming had gegeven voor een vertrek, maar een akkoord met de achttienjarige buitenspeler bleef uit. Te Kloese baalt daarvan.

“Aan de ene kant is het jammer dat zo'n jongen niet uit Spanje kan komen of een andere jongen niet uit België, maar aan de andere kant geeft het wel aan dat we nu op poleposition liggen om zulke jongens wel te gaan halen”, aldus Te Kloese

Te Kloese laat zich ook uit over de lengte van de transferperiode. “De window is te lang open. Ik denk dat dat iets is om binnen het voetbal over te praten. Het is een moeilijke situatie. Je ziet dat het invloed heeft op het elftal en dat er druk ligt op de organisatie.”

Toch concludeert Te Kloese dat Feyenoord trots mag zijn. “Trots op de spelers die zijn binnengekomen. Trots op Arne Slot die het fantastisch doet bij Liverpool en heel blij met de nieuwe trainer die zeker zijn weg gaat vinden hier bij Feyenoord. Hopelijk gaan we een mooi jaar tegemoet waarin we voor de prijzen gaan spelen.”