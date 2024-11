Er lopen momenteel de nodige blessuregevallen rond bij Feyenoord. Trainer Brian Priske blijft desondanks positief naar de toekomst kijken. Gernot Trauner vindt wel dat er goed gekeken moet worden naar de internationale speelkalender die steeds voller lijkt te raken.

Priske raakt niet hopeloos van de vele blessures in zijn selectie. ''Nee, nooit! Het hoort bij het voetbal. We zoeken natuurlijk naar een verklaring, niet alleen ik. De medische staf en het performance-team maken een analyse en controleren alles. Dit hoort bij ons werk, om overal naar te kijken.''

''Er blijven altijd situaties waarin je achteraf gezien anders had kunnen handelen, maar dit hoort bij voetbal. We hebben inderdaad een aantal blessures. Ik weet niet of dat veel is. Maar kijk naar Salzburg, zij hebben nu acht blessures. Wij hebben de pech dat we twee spitsen hebben die zijn weggevallen'', doelt Priske op Santiago Gimenez en Ayase Ueda.

''Maar het blijft voetbal. Je ziet de snelheid in de wedstrijd en hoe vaak spelers moeten presteren. Ze spelen zaterdag, woensdag, zaterdag. Dat is heel veel, en fysiek wordt veel van ze gevraagd. Maar het mentale aspect is ook zwaar. Spelers nemen elke wedstrijd heel veel beslissingen, dat is ook een groot ding'', zo constateert de Feyenoord-coach.

Trauner

Trauner wijst naar de overvolle speelkalender van heden ten dage. ''Het is een beetje too much, vind ik'', zo oordeelt de Oostenrijkse verdediger. ''We missen veel spelers, maar hopelijk keren er in de komende weken ook weer spelers terug. Ik maak me verder geen zorgen. Ik voel me goed en ben klaar voor de wedstrijd tegen Salzburg. Een goede kans voor ons om verder te komen in de Champions League.''

De blessuregevoelige Trauner zit na een periode vol tegenslag weer goed in zijn vel. ''Het klopt dat ik tijdens het EK lang last hield van mijn blessure, maar ik heb de tijd genomen om te herstellen. Wat ik misschien fout deed was dat ik na de blessure weer negentig minuten ging spelen en niet herstelde, waardoor ik snel weer geblesseerd raakte. Het is zaak om slimme keuzes te maken, waardoor ik het hele seizoen kan spelen. Maar door mijn ervaring heb ik niet veel speeltijd nodig om weer op niveau te komen.''

Het is volgens Trauner wel zo dat hij nog niet geheel pijnvrij kan spelen. ''Soms stap ik met pijn op het veld, waarna het weer wat beter gaat. Maar voor iedere speler wordt het steeds uitdagender. De spelers in de Premier League spreken zich niet voor niets openlijk uit over het overvolle speelschema.''