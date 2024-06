14 transfervrije topspelers die deze zomer gratis zijn op te pikken

Komende zondag is het 30 juni. Dat is standaard een datum waarop veel contracten van profvoetballers aflopen, waardoor ze transfervrij op zoek kunnen naar een nieuwe club. Ook dit jaar zijn er weer een hoop topspelers die op transfervrije basis een nieuwe werkgever hopen te vinden. Voetbalzone zet veertien namen op een rij.

Memphis Depay

Memphis is momenteel met het Nederlands elftal actief op het EK in Duitsland, maar ondertussen is hij bijna clubloos. Anderhalf jaar geleden maakte de dertigjarige aanvaller de overstap van FC Barcelona naar Atlético Madrid, maar mede door blessureleed viel zijn tijd in de Spaanse hoofdstad tegen. Wie de nieuwe werkgever van Memphis wordt, wordt waarschijnlijk pas na het EK bekend. Naar verluidt hebben in ieder geval AC Milan en Fiorentina interesse in hem.

Marco Reus

Liefst twaalf jaar lang droeg Reus het shirt van Borussia Dortmund, maar dit jaar werd bekend dat zijn deze zomer aflopende verbintenis niet wordt verlengd. De laatste wedstrijd die de inmiddels 35-jarige Duitser voor Dortmund speelde, was een prachtige: de Champions League-finale. Helaas voor Reus werd die met 0-2 verloren van Real Madrid. Mogelijk vervolgt hij zijn carrière bij het Amerikaanse Los Angeles Galaxy.

Mats Hummels

Nog een clubicoon dat Borussia Dortmund gaat verlaten. Hummels was jarenlang een vaste kracht bij, totdat hij in 2016 naar Bayern München vertrok. Daar speelde hij drie jaar, om in 2019 weer terug te keren in het Signal Iduna Park. Een paar weken geleden kwamen de verdediger en Dortmund tot de conclusie dat ze niet verder met elkaar gaan. AC Milan en Juventus behoren tot de mogelijke nieuwe werkgevers van de 35-jarige Duitser, maar AS Roma lijkt de grootste kanshebber te zijn.

Adrien Rabiot

Net als Memphis is ook hij momenteel actief op het EK, maar dan namens Frankrijk. De 29-jarige Rabiot speelde in het verleden voor Paris Saint-Germain, en de afgelopen jaren voor Juventus. De Italiaanse club betaalde in 2019 geen transfersom voor hem aan PSG, daar hij transfervrij was. Nu, vijf jaar later, houdt Juventus zelf ook geen transfersom aan Rabiot over: hij vertrekt opnieuw transfervrij.

Raphaël Varane

Voor liefst veertig miljoen euro maakte Varane in 2021 de overstap van Real Madrid naar Manchester United. Zijn periode op Old Trafford was er een met pieken en dalen: de Fransman was regelmatig geblesseerd, maar als hij fit was kon hij vrijwel altijd rekenen op een basisplaats. De 31-jarige Varane, die nu onder meer wordt gelinkt aan Inter Miami, verlaatdeze zomer transfervrij.

Raphaël Varane neemt na drie jaar afscheid van Manchester United.

Pepe

Hij is inmiddels 41 jaar, en daarmee werd hij deze zomer de oudste speler die ooit actief was op een EK. Pepe is. Zijn aflopende contract bij FC Porto wordt niet verlengd, waardoor hij op zoek moet naar een nieuwe club. Althans: als hij besluit om door te gaan als profvoetballer. Mogelijk besluit hij zijn carrière in Saudi-Arabië.

Anthony Martial

In 2015 maakte de Fransman voor liefst zestig miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Manchester United. De hoge verwachtingen wist hij op Old Trafford echter nooit echt waar te maken, met name in de afgelopen jaren. Nu verlaat de 28-jarige aanvaller de ploeg van manager Erik ten Hag transfervrij, en wordt hij onder meer gelinkt aan het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst.

Joël Matip

De periode van de 32-jarige Matip bij Liverpool komt op een enigszins treurige manier ten einde. Jarenlang vormde hij samen met Virgil van Dijk steevast het hart van de verdediging van, maar in december vorig jaar scheurde hij zijn kruisband. Vijf maanden later werd bekend dat zijn contract niet werd verlengd, en daardoor kan hij nu op zoek naar een nieuwe werkgever.

Joël Matip vormde jarenlang het hart van de Liverpool-defensie met Virgil van Dijk.

Thiago Alcántara

Nog een Liverpool-speler wiens contract niet wordt verlengd. Thiago speelde in het verleden bij FC Barcelona en Bayern München, en sinds 2020 bij Liverpool. Op Anfield kreeg hij echter te maken met flink wat blessureleed. Afgelopen seizoen kwam de 33-jarige middenvelder daarom zelfs maar vijf minuten in actie voor. Vermoedelijk besloot Liverpool daarom om zijn aflopende contract niet te verlengen.

Mario Hermoso

Hermoso was de afgelopen jaren een vaste waarde in de defensie van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone. Deze zomer verlaat de 29-jarige Spanjaard die club echter transfervrij. Waar hij zijn carrière gaat vervolgen is nog niet bekend. Feyenoorder Dávid Hancko wordt overigens gezien als een van de kandidaten om Hermoso te vervangen in de Spaanse hoofdstad.

Wissam Ben Yedder

Ben Yedder laat al jarenlang zien een echtete zijn, in de shirts van achtereenvolgens Toulouse, Sevilla en AS Monaco. Namens die laatste club maakte de 33-jarige spits afgelopen jaar nog twintig goals. Het is daarom niet de vraag óf, maar wanneer de transfervrije Ben Yedder een nieuwe club vindt.

Wissam Ben Yedder na één van zijn vele goals namens AS Monaco.

David de Gea

Het verhaal van de inmiddels 33-jarige De Gea begint enigszins pijnlijk te worden. Jarenlang was hij de vaste doelman van Manchester United, maar daar vertrok hij vorige zomer transfervrij. Hoewel hij in de tussentijd aan verschillende Europese topclubs werd gelinkt, is hij een jaar later nog steeds clubloos.

Jan Vertonghen

Vertonghen was jarenlang actief voor Ajax en Tottenham Hotspur, en in 2022 tekende hij bij RSC Anderlecht in zijn vaderland. Het contract van de 37-jarige verdediger loopt daar deze zomer echter af. Daardoor moet de recordinternational, die momenteel met België actief is op het EK, op zoek naar een nieuwe werkgever.

Anwar El Ghazi

Het contract van El Ghazi bij FSV Mainz 05 werd vorig jaar plots ontbonden, na een bericht op social media over de oorlog tussen Hamas en Israël. Sindsdien is hij clubloos. Dat heeft ermee te maken dat hij in het afgelopen seizoen voor zowel PSV als Mainz uitkwam, en in de regels van de FIFA staat dat voetballers in één seizoen voor maximaal twee clubs mogen uitkomen. Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat, kan hij vermoedelijk weer ergens aan de slag.