‘Transfer Zirkzee naar Milan op losse schroeven: nieuwe club wil deal kapen’

Juventus gaat alles in het werk stellen om Joshua Zirkzee voor de neus van AC Milan weg te kapen, zo beweert Alfredo Pedulla. De verslaggever van Sport Italia merkt op dat Dusan Vlahovic in dat geval richting de uitgang wordt gedirigeerd.

Er is momenteel sprake van een lichte patstelling tussen Milan en Zirkzee en daar hoopt Juventus optimaal van te profiteren. Reden voor de patstelling zou de gewenste commissie voor de zaakwaarnemer van de aanvaller zijn.

AC Milan had Bologna al geïnformeerd over de wens om de ontsnappingsclausule te voldoen en plande al een ontmoeting met zaakwaarnemer Kia Joorabchian. Juventus lijkt daar echter geen boodschap aan te hebben.

Milan moet 'gewoon' betalen wat de zaakwaarnemer van Zirkzee wil zien, zo zijn de geluiden. Doen i Rossoneri dat niet, dan is Juventus plotseling de favoriet voor de handtekening van de Nederlander.

Mocht Juventus erin slagen om Zirkzee in te lijven, dan lijkt het avontuur van Vlahovic bij Juventus ten einde. De Servische spits drukt zwaar op het salarishuis en moet zorgen voor een kostenbesparing.

Juventus denkt een belangrijke troef in handen te hebben in de strijd om Zirkzee, daar sportief directeur Cristiano Guintoli een warme relatie onderhoudt met Joorabchian.

De twee zijn al een tijdje in gesprek over een andere speler uit de stal van de zaakwaarnemer: Douglas Luiz. Als het aan Juventus ligt slaat de club twee vliegen in één klap en speelt ook Zirkzee volgend seizoen in het Allianz Stadium.

