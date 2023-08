Transfer Ryan Gravenberch in stroomversnelling: Sport Bild noemt transfersom

Donderdag, 31 augustus 2023

Liverpool gaat spoedig en poging wagen om Ryan Gravenberch over te nemen van Bayern München, zo meldt Sport Bild woensdagavond. The Athletic meldde woensdag al dat Liverpool interesse heeft, maar schreef dat de club nog moest kijken of een deal ook financieel gezien haalbaar is. Nu dat het geval blijkt, gaan the Reds binnenkort een formeel bod van 35 miljoen euro uitbrengen op de 21-jarige middenvelder.

Behalve Liverpool wordt ook Manchester United genoemd als mogelijke bestemming voor Gravenberch, maar volgens The Athletic zou de voormalig Ajacied de voorkeur geven aan Liverpool. Ondertussen is Bayern München, zijn huidige club, bereid om het gesprek aan te gaan met clubs die geïnteresseerd zijn in de elfvoudig international. Bayern wil graag 35 miljoen euro zien voor Gravenberch, die in München opgevolgd moet worden door Palhinha van Fulham.

?? EXCL: Liverpool in negotiations with Bayern Munich for permanent signing of Ryan Gravenberch. Not guaranteed to happen but clubs discussing price + if finances right formal offer to follow. 21yo wants #LFC. #FCBayern would need to replace @TheAthleticFC https://t.co/PoGlOXm21W — David Ornstein (@David_Ornstein) August 30, 2023

Zondag werd nog gemeld dat Bayern en Man United een ruildeal bespraken, waarbij Scott McTominay en Gravenberch werden betrokken. Daarbij zou het gaan om een huurovereenkomst. Ondertussen is de club van manager Erik ten Hag naar verluidt echter ook bezig om Sofyan Amrabat binnen te halen, en dat kan slecht nieuws betekenen voor Gravenberch.

De Nederlander krijgt niet de gewenste speeltijd onder trainer Thomas Tuchel en verscheen afgelopen seizoen slechts zes keer aan de aftrap bij Bayern. Tijdens de strijd om de Duitse Supercup en in de eerste speelronde van de Bundesliga tegen Werder Bremen (0-4 winst) bleef hij negentig minuten op de bank, terwijl de middenvelder tegen FC Augsburg (3-1 winst) alleen de laatste tien minuten mee mocht doen.

