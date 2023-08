‘Transfer’ naar Ajax laat zich voelen: ‘Hij is van de buitencategorie’

John Bes heeft in De Telegraaf kort teruggeblikt op het vertrek van Hedwiges Maduro. De algemeen directeur van Almere City was in eerste instantie niet van plan om zijn assistent-trainer te laten gaan, maar ging toch overstag toen Ajax zich meldde. Onlangs onthulde Aad de Mos bij Goedemorgen Eredivisie al dat de Amsterdammers rond de 600.000 euro betaalden om Maduro los te weken.

"Ajax meldde zich toen wij nog middenin de play-offs zaten", vertelt Bes. "Dus het verzoek te praten, hebben we onder het motto ’niet onderhandelbaar’ direct afgewezen. Ik dacht dat Hedwiges zelf niet op een transfer zat te wachten, omdat we samen een plan hadden besproken. Na de play-offs bleek dat hij toch wel heel erg graag naar Ajax wenste te gaan en zijn we in gesprek gegaan. Uiteindelijk heeft Ajax respect naar Almere City en Hedwiges getoond."

Maduro had een doorlopend contract bij Almere City, waardoor Ajax met een afkoopsom over de brug moest komen. Die lag dus rond de zes ton. Maduro aan zijn contract houden was niet mogelijk voor Bes. "Vanwege hetgeen hij voor de club heeft gedaan. Hedwiges heeft altijd veel meer geleverd dan contractueel was afgesproken. Daarmee bouwde hij een gunfactor op, die hij nu kon gebruiken. Maduro wordt wel gemist, want als trainer en mens is hij van de buitencategorie."

Maduro was afgelopen seizoen assistent-trainer bij Almere, dat onder Alex Pastoor voor het eerst in de clubgeschiedenis wist te promoveren naar de Eredivisie. Toen bekend werd dat Maurice Steijn de nieuwe coach van Ajax zou worden, werd ook al snel de naam van de oud-Ajacied genoemd. Maduro heeft een verleden als speler bij de club en keerde graag terug bij zijn voormalig werkgever. Uiteindelijk werd hij twee dagen na de komst van Steijn gepresenteerd.