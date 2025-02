Trainer en ploeggenoot pakken Xavi Simons aan voor rol bij rode kaart Willi Orbán

Xavi Simons was zondag goed voor een doelpunt en een assist, waardoor RB Leipzig met 2-0 zegevierde tegen St. Pauli. Een geslaagde speelronde dus voor de Oranje-international, al is er ook kritiek op het optreden van de aanvallende middenvelder in Duitse dienst.

Simons leed ruim twintig minuten voor het einde balverlies. Hierdoor moest ploeggenoot Willi Orbán aan de noodrem trekken en dat met een rode kaart bekopen. Leipzig speelde de slotfase dus met een man minder, al kwam de zege, verkregen door twee goals voor rust, niet meer in gevaar voor de thuisclub.

Trainer Marco Rose ging na afloop voorbij aan de goal en assist van Simons en richtte zich op het balverlies en het rood voor Orbán. ''We zijn nu onze aanvoerder kwijt omdat we slordig waren. Dat mag ons niet overkomen.''

''We hadden de wedstrijd onder controle en door één zo'n moment kan het zomaar omslaan allemaal'', voegde Rose daaraan toe in gesprek met de Duitse media. Ondanks de fout in de 69ste minuut werd Simons niet gewisseld door zijn coach, die Leipzig de vierde plaats ziet bezetten in de Bundesliga.

Ploeggenoot Kevin Kampl is eveneens kritisch op Simons. ''Het is gewoon een rode kaart, als Willi zijn tegenstander raakt. Maar wat ik vooral irritant vind, is het balverlies daarvoor. Dat mag ons gewoon niet gebeuren.''

Waar Simons de negentig minuten volmaakte, daar bleef Lutsharel Geertruida in de rust achter in de kleedkamer van Leipzig. Die Roten Bullen staan nu dus vierde, en gaan met deze klassering automatisch de Champions League in volgend seizoen. Nummer vijf VfB Stuttgart volgt op een punt.

Simons (21) wist tot dusver vijfmaal het net te vinden in de Bundesliga dit seizoen. Daarnaast fungeerde de middenvelder annex aanvaller vier keer als aangever.