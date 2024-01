‘Toulouse slaat Premier League-bod van 18 miljoen euro op Thijs Dallinga af’

Toulouse heeft een bod van achttien miljoen euro van Brentford op Thijs Dallinga afgewezen. Dit weet L'Équipe zondag te melden. De Fransen willen een hoger bedrag zien voor de Nederlandse spits, die in Toulouse vastligt tot medio 2026.

Een tussentijds vertrek van Dallinga is onbespreekbaar voor Damien Comolli, de technisch directeur van Toulouse. De huidige nummer veertien in de Ligue 1 vraagt tussen de 35 en 40 miljoen euro voor de spits die in 2022 voor 2,5 miljoen euro werd overgenomen van Excelsior.

Toulouse presteert dit seizoen ondermaats in de Ligue 1 en staat slechts een punt boven de degradatiestreep. De ploeg wist pas zestien keer te scoren in achttien competitieduels en behoort daarmee tot de minst scorende clubs in Frankrijk. Alleen Clermont (dertien goals) kwam nog minder vaak tot scoren.

Dallinga staat op 10 doelpunten en 2 assists in 26 duels dit seizoen in alle competities. De voormalig spits van FC Groningen en Excelsior kwam in de laatste acht duels slechts een keer tot scoren. Mede hierdoor is Toulouse afgegleden op de ranglijst.

Volgens L'Équipe moet Dallinga snel weer gaan scoren, zeker ook met het oog op het naderende EK in Duitsland. De spits van Toulouse heeft nog maar een paar maanden om bondscoach Ronald Koeman te overtuigen van zijn kwaliteiten.

De Franse krant weet daarnaast te melden dat Dallinga enigszins teleurgesteld is over het feit dat Toulouse in de Europa League werd gekoppeld aan Benfica. De Nederlander hoopte op een tweeluik met Feyenoord, want dat had hem de nodige media-aandacht kunnen opleveren in eigen land.

Dallinga en Toulouse treden deze zondag op eigen veld aan tegen RC Lens, de nummer acht in de Ligue 1. Eerder dit seizoen werd met 2-1 verloren van de opponent in de negentiende speelronde in Frankrijk.

