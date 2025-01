Toulouse betuigt spijt na grappen over slachtoffer 'Brad Pitt-scam'

Toulouse is door het stof gegaan nadat de club op X grappen maakte over een vrouw. De betreffende vrouw was het slachtoffer van een AI-scam, waardoor zij een enorme som geld is kwijtgeraakt.

De Franse vrouw, alleen bekend als Anne, was anderhalf jaar in contact met een scammer die zich voordeed als Hollywood-acteur Brad Pitt. De scammer stuurde bewerkte foto's naar Anne, die daardoor daadwerkelijk geloofde dat zij sprak met Pitt.

De scammer plakte het hoofd van de legendarische acteur op alle bewerkte foto's die hij of zij naar Anne stuurde. De scammer stuurde onder meer foto's van personen in een ziekenhuis, met het gezicht van Brad Pitt.

De scammer overtuigde de vrouw ervan om in totaal 830.000 euro naar 'Brad Pitt' te sturen. Pas toen zij hoorde dat (de echte) Pitt is verloofd met Ines de Ramon, gingen de alarmbellen bij haar rinkelen.

Toen het verhaal bekend werd in Frankrijk, besloot Toulouse een post op X te wijden aan de pijnlijke AI-scam. "Hallo Anne, Brad heeft ons verteld dat hij woensdag aanwezig zal zijn bij Toulouse - Laval. En jij?" De club deelde vervolgens een link waar zij een kaartje kan kopen. "Tot woensdag!"

Toulouse kwam onder vuur te liggen, verwijderde de post en ging in een nieuwe post door het stof. "We begrijpen dat onze tweet mogelijk verkeerd is geïnterpreteerd en bieden onze oprechte excuses aan."

"Wij betreuren het ten zeerste als onze opmerkingen een negatieve boodschap hebben overgebracht. Bedankt voor uw feedback over deze fout. Wij beloven dat wij in de toekomst nog meer zorg en onderscheidingsvermogen zullen betrachten."