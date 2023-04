Tottenham speelt na rust als herboren en knokt zich naar punt tegen Man United

Tottenham Hotspur heeft zich enigszins gerevancheerd voor de 6-1 nederlaag tegen Newcastle United van zondag. Manchester United stond donderdagavond met 0-2 voor en er leeks niets aan de hand, maar the Spurs knokten zich knap naar een punt: 2-2. Jadon Sancho tekende voor zijn vijfde goal van het seizoen en ook Marcus Rashford vond het net. Tottenham kwam in de tweede helft terug via goals van Pedro Porro en Heung-min Son. De ploeg van interim-manager Ryan Mason, de opvolger van de ontslagen Cristian Stellini, is waarschijnlijk het meest tevreden met het punt in het boeiende voetbalgevecht.

Bij Tottenham ontbrak de zondag tegen Newcastle United uitgevallen Hugo Lloris, waardoor Fraser Forster onder de lat stond. De weer fitte Clément Lenglet startte in een driemansverdediging, samen met Cristian Romero en Eric Dier. Het viermansmiddenveld bestond van rechts naar links uit Porro, Oliver Skipp, Pierre-Emile Højbjerg en Ivan Perisic. Son en Richarlison moesten zorgen voor de aanvoer richting Harry Kane. Ten Hag hield vertrouwen in de tegen Brighton uitblinkende David de Gea, die voor zich te maken kreeg met Aaron Wan-Bissaka, Viktor Lindelöf, Luke Shaw en Diogo Dalot. Casemiro en Christian Eriksen zorgden voor de balans op het middenveld. De aanvallende intenties kwamen van Antony, Bruno Fernandes en Sancho. Rashford was ditmaal het aanspeelpunt voorin. Wout Weghorst en Tyrell Malacia zaten weer op de bank, evenals Arnaut Danjuma.

Tottenham stond zondag tegen Newcastle na twintig minuten al met 5-0 achter en ook de start tegen Manchester United was dramatisch. Sancho kon vanaf links de zestien binnenlopen, om vervolgens ongehinderd raak te schieten in de verre hoek: 0-1. Tottenham probeerde via Richarlison snel op gelijke hoogte te komen, maar de Braziliaan stuitte op De Gea en stond bovendien buitenspel. Bijna halverwege de eerste helft werd een knal van Sancho geblokt en haalde Perisic een schot van de doelpuntenmaker van de lijn. Tottenham werd gevaarlijker, maar juist de bezoekers kwamen na een vlotte counter op 0-2 door een harde knal van Rashford van binnen het penaltygebied. De geweldige pass kwam van Fernandes. Kort hierna klonk het rustsignaal in Noord-Londen.

De thuisclub liet het er niet bij zitten en kwam kort na rust op 1-2. Een schot van Kane kwam via Shaw terecht bij Porro, die de bal keihard in de bovenhoek ramde. Fernandes liet daarna een uitgelezen kans onbenut: zijn schot teisterde de lat. Ten Hag besloot na een uur spelen om Fred en Anthony Martial in te brengen, als vervangers van Sancho en Eriksen. Tottenham werd ondertussen steeds beter en het was Wan-Bissaka die voorkwam dat Perisic kon binnenkoppen. Son had misschien wel de 2-2 moeten maken na een goede actie van Kane, maar de aanvaller schoot voorlangs. Vervolgens was een open kopkans niet besteed aan Dier, tot afgrijzen van het fel meelevende Tottenham-publiek.

Ten Hag greep met nog twintig minuten te spelen wederom in: Weghorst loste Antony af en Malacia nam de plaats in van Wan-Bissaka. Bij Tottenham bracht Mason Danjuma binnen de lijnen. Tottenham bleef tot het einde vechten voor tenminste een punt, dat er kwam dankzij Son. De Zuid-Koreaan raakte de bal niet helemaal goed, maar desondanks tekende hij tien minuten voor het laatste fluitsignaal voor de toch wel verdiende gelijkmaker. Son werd luttele minunten later afgelost door Japhet Tanganga. Het spel lag nog even stil vanwege een blessurebehandeling voor Kane en er werden vier minuten bijgetrokken. Een winnaar kwam er echter niet meer uit de zeer vermakelijke ontmoeting, mede dankzij de kopbal van Casemiro die maar net over vloog. Manchester United blijft stevig vierde, terwijl Tottenham opschuift naar plaats vijf.

