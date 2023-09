Tottenham Hotspur wil Kane-scenario voorkomen en onderneemt actie

Vrijdag, 22 september 2023 om 09:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:58

Tottenham Hotspur staat op het punt om Heung-min Son langer binnenboord te houden, zo meldt The Telegraph. De Zuid-Koreaan ligt nog even vast in Noord-Londen, maar moet al vroegtijdig aan een nieuw contract geholpen worden. Om te voorkomen dat Tottenham in dezelfde situatie terechtkomt als Harry Kane, gaat de club een eenzijdige optie lichten.

Tottenham heeft een optie om het contract van Son met een jaar te verlengen tot medio 2026. Het huidige contract van de aanvaller loopt in de zomer van 2025 af. Om te voorkomen dat Tottenham in dezelfde situatie terecht zou komen als bij Kane, kiest de club er nu al voor om de optie vroegtijdig te lichten. Son staat zelf ook open voor een langer verblijf bij the Spurs.

Tottenham werd deze zomer vrijwel gedwongen om Kane naar Bayern te laten vertrekken. De spits ging het laatste jaar van zijn contract in, waardoor de Noord-Londenaren deze zomer moesten cashen om nog iets aan de topscorer over te houden. Een scenario waarbij Kane volgend jaar gratis de deur uit was gelopen zou ondenkbaar en pijnlijk zijn voor Tottenham.

Son maakte in 2015 de overstap naar de Premier League, toen Tottenham zo'n 30 miljoen euro betaalde aan Bayer Leverkusen voor zijn diensten. Sindsdien is de Zuid-Koreaan niet weg te denken uit het elftal en kwam hij tot 378 wedstrijden, waarin hij 148 keer scoorde en 80 keer aangever was. Door het vertrek van Kane draagt Son sinds dit seizoen de aanvoerdersband.