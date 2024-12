Tottenham Hotspur verliest opnieuw; Premier League heeft zeer verrassende nummer drie

Tottenham Hotspur heeft op tweede kerstdag zijn negende nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij Nottingham Forest wist de ploeg van manager Ange Postecoglou niet tot scoren te komen: 1-0. Anthony Elanga maakte namens de thuisploeg het enige doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de overwinning bezet Nottingham Forest na achttien speelronden de derde plek in de Premier League.

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur 1-0

In de openingsfase van de wedstrijd deelden beide teams enkele speldenprikjes uit, maar het was Nottingham Forest dat het eerst toesloeg. Na slordig balverlies op de vijandige helft nam Morgan Gibbs-White over en hij stak meer dan het halve veld over. De middenvelder had vervolgens een perfecte steekpass in huis op Anthony Elanga, die met een fraaie voetbeweging de 1-0 aantekende.

In de slotfase van de eerste helft beproefde Brennan Johnson nog zijn geluk namens Tottenham, al werd zijn poging gepareerd door doelman Matz Sels. In de tweede helft werden er aan weerszijden diverse mogelijkheden gecreëerd, maar aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer. The Spurs besloten het duel met tien man, daar Djed Spence met een tweede - en dus rode - kaart van het veld werd gestuurd.

Dankzij de overwinning stijgt Forest, dat voorlopig een punt en een wedstrijd meer heeft dan Arsenal, naar de derde plek in de Premier League. Tottenham Hotspur blijft steken op de elfde positie.