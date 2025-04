AD weet ideale vervanger voor Igor Paixão 'met het budget dat Feyenoord heeft'

Alles wijst erop dat Igor Paixão deze zomer vertrekt bij Feyenoord. De Rotterdammers lijken zijn ideale opvolger echter al in huis te hebben: Leo Sauer. De 19-jarige Slowaak maakt dit seizoen indruk op huurbasis bij NAC Breda en speelt volgend seizoen gegarandeerd bij Feyenoord, zo verzekert het Algemeen Dagblad.

Voor Paixão is er aan interesse geen gebrek. Met name Italiaanse clubs zijn geïnteresseerd in de diensten van de kleine dribbelaar, die nog tot medio 2029 vastligt in Rotterdam. Desondanks meldde Il Mattino deze week dat hij al mondeling akkoord was met Napoli.

Daardoor komt er een plekje vrij in de voorhoede van het elftal van Robin van Persie. Dat betekent goed nieuws voor Sauer. “Inmiddels weet Sauer dat hij na het seizoen zo goed als zeker terugkeert in de Kuip”, zo weet clubwatcher Mikos Gouka.

“Natuurlijk mag niemand van de jonge Slowaak verwachten dat hij al wekelijks zo bepalend kan zijn als de kleine Braziliaan al maandenlang is. Aan de andere kant heeft Sauer inmiddels al een dusdanig niveau dat één vraag realistisch is: heeft Feyenoord financieel en sportief wel de mogelijkheid om iemand te kopen die veel beter is dan Sauer?”

Ook algemeen directeur Dennis te Kloese heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Sauer. “Hij is beter geworden en vooral ook meer volwassen. Zoals het er nu uitziet, komt hij inderdaad weer bij onze selectie komende zomer. Maar ook dan moeten we echt nog wel geduld met hem hebben. Maar Sauer is en blijft een groot talent.”

Alles wijst er dus op dat Feyenoord nog een extra aanvaller naast Sauer wil toevoegen aan de selectie. Echter staat Van Persie er inmiddels ook wel om bekend niet bang te zijn om jeugdige spelers een kans te geven in het eerste. Dat biedt dus perspectief voor Sauer.

Bij NAC focust Sauer zich voorlopig maar op één ding: handhaving met de Bredanaars in de Eredivisie. “Ik ben gefocust op de laatste zes wedstrijden om NAC te helpen met handhaving. Ik zie wel wat de toekomst brengt”, aldus Sauer, die bij Feyenoord nog vastligt tot medio 2028.