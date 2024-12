Tottenham Hotspur speelt week na zege op Manchester City thuis gelijk tegen Fulham

Tottenham Hotspur heeft zondag een teleurstellend resultaat geboekt tegen Fulham. Een week na de 0-4 zege op Manchester City kwam de ploeg van manager Ange Postecoglou in eigen huis niet tot een zege: 1-1. Brennan Johnson opende nog wel de score voor Tottenham, maar Tom Cairney, die ook nog een rode kaart zou krijgen, tekende voor de fraaie gelijkmaker. Tottenham laat zodoende na om de zesde plaats over te nemen van Nottingham Forest. Fulham is de nummer tien van de Premier League.

Een dramatische inspeelpass van Calvin Bassey leidde de eerste kans voor Tottenham in. De ex-Ajacied bereikte niet een ploeggenoot, maar Timo Werner. De Duitser legde af op Son Heung-min, die niet verder kwam dan de uitgestoken voet van Bernd Leno.

Ook de volgende kans voor Tottenham kwam tot stand na gepruts in de verdediging van Fulham. Antonee Robinson gaf veel te kort terug op Leno, die zijn ploeggenoot uit de brand hielp door zich breed te maken en Son zo naar de buitenkant te dwingen.

Fulham toonde zijn kansen ook en het scheelde niets of Kenny Tete zou een assist achter zijn naam hebben gehad. De ex-Ajacied plaatste de bal in de zestien, waar Raúl Jiménez vogelvrij kon uithalen. De Mexicaan probeerde het in de korte hoek, waar hij stuitte op Fraser Forster, de vervanger van de geblesseerde Guglielmo Vicario.

Aan de andere kant wist ook Leno zich (andermaal) te onderscheiden. De voormalig goalie van Arsenal had een schitterende reflex in huis, waarmee hij een kopbal van Radu Dragusin over de lat tikte. De Roemeen was andermaal de vervanger van Micky van de Ven, die nog altijd geblesseerd is.

Het was absoluut de eerste helft van de doelmannen. Na een vlijmscherpe counter zag Alex Iwobi zijn inzet ternauwernood op de lat worden getikt door Forster. Aan de andere kant had James Maddison de pech dat zijn slimme, lage vrije trap de paal raakte.

Vlak na rust viel er alsnog een treffer. Na een aanval over meerdere schijven plaatste Timo Werner de bal bij de tweede paal, waar Johnson opdook en met binnenkant voet afrondde: 1-0. Fulham kwam minuten later goed weg toen Sasa Lukic geen tweede gele kaart voor een harde charge kreeg.

Halverwege de tweede helft kreeg Fulham loon naar werken. Iwobi behield het overzicht en bediende invaller Cairney, die met links heerlijk raakschoot in de verre hoek: 1-1. Diezelfde Cairney speelde even later een negatieve hoofdrol, door Dejan Kulusevski keihard op zijn achillespees te raken. Na een VAR-check werd Cairney met rood van het veld gestuurd.