Tottenham Hotspur heeft in eigen huis een pijnlijke en zeer dure nederlaag geleden. Ipswich Town, dat voor zondagmiddag nog geen wedstrijd gewonnen had, zegevierde dankzij treffers van Sammie Szmodics en Liam Delap met 1-2 in Noord-Londen. Rodrigo Bentancur bracht de spanning nog terug, maar Tottenham, dat zakt naar de tiende plaats, wist het tij niet meer te keren. Ipswich klimt naar plek zeventien.

Tottenham begon ongewijzigd ten opzichte van de eclatante 4-1 zege op Aston Villa vorige week. Micky van de Ven zit nog altijd in de lappenmand, waardoor Radu Dragusin het centraal achterin mocht laten zien. De Roemeen vormde het hart van de defensie met Cristian Romero. Voorin was het aan Brennan Johnson, Son Heung-min en ex-Vitessenaar Dominic Solanke om de treffers te verzorgen.

De beginfase was spectaculair, met kansen aan weerszijden van het veld. De eerste kwam tot stand na een dramatische aanname van Dragusin. Omari Hutchinson nam het balbezit over en vond Szmodics, die Guglielmo Vicario tot een knappe redding dwong. Uit de daaropvolgende hoekschop had Dara O'Shea de pech dat zijn kopbal op de bovenkant van de lat belandde.

Tottenham kwam eveneens dichtbij uit de daaropvolgende counter, toen Son Johnson bereikte en de Welshman een schietkans kreeg. De rechtsbuiten stelde teleur met een poging van een meter of tien die over ging. Solanke probeerde het even later met een hard schot in de korte hoek, waar Ipswich-goalie Robert Muric op tijd bij zat.

Na een half uur kwam Ipswich redelijk uit het niets op voorsprong. Een voorzet vanaf rechts van Jens Cajuste kon slechts deels weggewerkt worden door Romero, waardoor Szmodics zijn kans schoon zag en met een heerlijke omhaal de bal achter de kansloze Vicario plaatste: 0-1.

Het werd nog gekker voor Ipswich, dat niet veel later ook op 0-2 kwam. Szmodics vertrok net op tijd en stond dus geen buitenspel toen hij een scherpe voorzet produceerde. Vicario tikte de bal tegen het been van Dragusin aan en de verdediger kon niet meer voorkomen dat Delap op de doellijn voor de verdubbeling van de voorsprong zorgde

Vlak na de onderbreking leek Solanke voor de bevrijdende aansluitingstreffer te zorgen. De spits schoot knap raak, maar bleek daarbij tegen zijn eigen hand te hebben geraakt, waardoor de treffer werd afgekeurd wegens hands.

Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak voor the Spurs. Pedro Porro schilderde een hoekschop op het hoofd van Bentancur, die raak kopte in de korte hoek: 1-2. Tottenham bleek nadien niet meer in staat om de 2-2 te maken, waardoor Ipswich een bijzonder welkome en knappe overwinning boekt. The Tractor Boys, die lang afwezig waren in de Premier League, boeken hun eerste zege op het hoogste niveau sinds 2022.