Tottenham Hotspur gaat na krankzinnige slotfase onderuit bij Wolverhampton

Zaterdag, 11 november 2023 om 15:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:08

Tottenham Hotspur heeft opnieuw zeer duur puntenverlies geleden in de Premier League. Na de 1-4 nederlaag tegen Chelsea vorige week leken the Spurs op weg naar een 0-1 zege op Wolverhampton Wanderers, totdat Pablo Sarabia én Mario Lemina in blessuretijd de eindstand op het bord zetten: 2-1. Tottenham had een overwinning nodig om Manchester City te passeren op de ranglijst, maar blijft nu tweede staan. Wolverhampton bivakkeert op de twaalfde plaats.

Aan de kant van Wolves was Matheus Cunha de voorste pion in het 4-4-1-1-systeem van manager Gary O'Neil. De Braziliaan zag zich in zijn rug gesteund door Jean-Ricner Bellegarde. Rayan Aït-Nouri en Hwang Hee-chan moesten als opkomende middenvelders aan de zijkanten ook hun aanvallende bijdrage leveren.

Tottenham trad zwaar gehavend aan in Wolverhampton. Onder meer Micky van de Ven, Richarlison en James Maddison zijn geblesseerd, terwijl Cristian Romero en Destiny Udogie geschorst moesten toekijken. Manager Ange Postecoglou had zodoende een basisplaats in huis voor linksbuiten Brennan Johnson, die de aanval vormde met Son Heung-min en Dejan Kulusevski, terwijl de pas net weer fitte Ben Davies ook aan de aftrap stond.

Tottenham kende een absolute droomstart op Molineux. Een fraai hakje van Kulusevski kwam perfect in de loop van Pedro Porro, die Johnson tegen zijn strakke voorzet aan zag lopen: 0-1. Wolverhampton toonde zich echter van zijn sterke kant en had zeker niet het mindere van het spel in de eerste helft, al genoot Tottenham meer balbezit.

Tottenham werd vooral dreigend via Porro en Kulusevski, die het de Wolves-verdediging lastig maakten. De thuisploeg hield echter goed stand en kreeg via Aït-Nouri de uitgelezen kans om gelijk te maken. De Algerijn had op het oog alle tijd en ruimte om af te ronden aan de linkerkant in de zestien, maar schoot net te laat. Ben Davies kon met een uitstekende tackle redding brengen.

Daar bleef het niet bij voor Wolverhampton. Zo kwam het na ruim half uur spelen dichtbij via Lemina, die een streep afvuurde richting de verre hoek. Guglielmo Vicario kon de inzet nog maar net tot hoekschop verwerken met een uiterste krachtsinspanning. In het restant van de eerste helft kwamen beide ploegen niet meer gevaarlijk voor het doel.

Tottenham leidde bij rust, maar creëerde niet veel mogelijkheden en wist dat Wolverhampton nog verre van geslagen was. Ook na de onderbreking kwam Tottenham niet veel voor het doel, maar omdat dat ook gold voor Wolverhampton, speelde het spel zich af op het middenveld en bleven kansen schaars.

Beide ploegen probeerden het wel, maar slordigheden en gebrek aan scherpte leidden tot een matige wedstrijd. In de slotfase begon Wolverhampton wat meer richting het doel van Vicario te kruipen. Tien minuten voor tijd leidde een snelle aanval een prima mogelijkheid in. Lemina gaf scherp voor in de zestien, maar plaatste de bal centimeters achter de mee opgekomen invaller Matt Doherty. Tottenham kreeg de bal weg en haalde opgelucht adem.

Momenten later kreeg ook invaller Sasa Kalajdzic een prima kans. De Oostenrijker kopte echter totaal verkeerd en dus naast. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd meldde ook Tottenham zich weer eens voor het doel. Giovanni Lo Celso stuurde de bal richting de kruising, wat José Sá tot een fraaie reflex dwong. De wedstrijd leek dood te bloeden. Leek, want in minuut 91 was daar plots Sarabia, die aannam met rechts en met links verwoestend uithaalde in de korte hoek: 1-1. Sarabia maakte het publiek daarna opnieuw gek. Hij had een perfecte assist op Lemina, die van dichtbij afrondde: 2-1.

