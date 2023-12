De Zerbi verheugd met contractverlenging Nederlander: â€˜Geweldige spelerâ€™

De Zerbi verheugd met contractverlenging Nederlander: ‘Geweldige speler’

Een nieuwe mijlpaal voor Jan Paul van Hecke bij Brighton & Hove Albion. The Seagulls maken bekend dat de Arnemuider zijn contract heeft verlengd tot medio 2027. Van Hecke lag daarvoor tot medio 2025 vast aan de zuidkust van Engeland.

Het is alweer de derde keer dit kalenderjaar dat Van Hecke zijn contract opgewaardeerd ziet worden. Eerst werd een clausule in zijn verbintenis gelicht, later in het jaar verlengde hij zijn contract tot medio 2025. Nu volgt dus een nieuwe beloning voor de Nederlander.

Manager Roberto De Zerbi, die Van Hecke in de laatste zes Premier League-wedstrijden in de basis heeft opgesteld, is in zijn nopjes met de contractverlenging voor zijn 23-jarige pupil. "Ik ben erg blij met het nieuwe contract voor JP. Hij verdient het. Hij is een geweldige, geweldige speler aan het worden."

Ook technisch directeur David Weir is verheugd met de contractverlenging. "JP is een belangrijke speler voor ons, die consistente prestaties neerzet en omgaat met de eisen van het donderdag-zondagvoetbal." Brighton komt op donderdagen uit in de Europa League, waarin het de poule met Ajax, Olympique Marseille en AEK Athene wist te winnen.

"Hij is niet alleen een geweldige speler en een geweldig persoon", vervolgt Weir, "maar hij heeft ook vertrouwd op het plan dat we bij aankomst voor hem hadden opgesteld en nu plukken we er allemaal de vruchten van."

Brighton nam Van Hecke in 2020 over van NAC Breda, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot. De Engelsen stalden hem direct een seizoen op huurbasis bij sc Heerrenveen, waar hij ervaring opdeed. Na een seizoen in Friesland keerde Van Hecke terug in Engeland.

Aan het begin van dit seizoen schommelde Van Hecke tussen bank en basis, maar de laatste tijd heeft hij zijn plekje in het hart van het centrum gevonden. Doorgaans vormt hij achterin een koppel met aanvoerder Lewis Dunk. Tot op heden kwam Van Hecke tot dertig optredens voor de huidige nummer acht van de Premier League.

