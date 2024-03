Open sollicitatie naar Koeman, kort voor start EK: ‘Hopelijk komt Oranje snel'

Jan Paul van Hecke speelde nog geen minuut voor het Nederlands elftal. Desondanks acht de 23-jarige centrumverdediger van Brighton & Hove Albion zich goed genoeg voor een plaats in het huidige Oranje, ook al is de concurrentie in de achterste linie bijzonder groot.

Van Hecke krijgt bij Viaplay de vraag of er reeds contact is geweest met bondscoach Ronald Koeman. "Geen idee. Ik heb geen contact gehad. Ik denk ook niet dat het zo werkt, hoor. Als je in aanmerking komt, dan krijg je het wel te horen en anders moet je denken dat ze naar je kijken."

"Het is ook lastig om te zeggen, omdat je ook weet dat er hele goede centrale verdedigers zijn", verwijst Van Hecke naar de vele concurrenten bij Oranje. "Alleen weet je ook op welk niveau je speelt en dat je het goed doet. Dat is het belangrijkste."

"En als je ziet op welk niveau je speelt en in welke systemen... Als je dan naar het Nederlands elftal kijkt, denk je: Daar kan ik voor mijn gevoel ook wel spelen. Natuurlijk weet ik niet hoe het is om daar te spelen, alleen weet je wel welk niveau je zelf hebt."

"Dus hopelijk komt het snel", droomt Van Hecke hardop over zijn debuut in Oranje. "En dan kan je het laten zien. En hopelijk ben je dan niet meer weg te denken", aldus de achtvoudig international van Jong Oranje.

Forse concurrentie

Koeman koos dinsdag tegen Duitsland (2-1 verlies) voor Virgil van Dijk, Nathan Aké en Matthijs de Ligt achterin. De bondscoach kan daarnaast een beroep doen op Stefan de Vrij en Lutsharel Geertruida. Sven Botman, Micky van de Ven en Jurriën Timber zijn ook opties, maar momenteel herstellende van zware blessures.

Het Nederlands elftal komt voor de start van het EK nog tweemaal vriendschappelijk in actie. Canada is op 6 juni de tegenstander, waarna de oefencampagne op 10 juni wordt afgesloten tegen IJsland. Het EK begint voor Oranje op 16 juni tegen Polen.

