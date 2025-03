Tottenham Hotspur-cultheld Victor Wanyama maakt plots zeer opvallende transfer

Victor Wanyama vervolgt zijn carrière bij Dunfermline Athletic, dat uitkomt op het tweede niveau van Schotland. De 33-jarige defensieve middenvelder heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.

De Keniaan zat zonder club nadat hij in januari vertrok bij CF Montréal. Wanyama speelde in vijf jaar tijd 133 wedstrijden voor de club uit de MLS.

Bij Dunfermline gaat de fysiek sterke middenvelder spelen op het tweede niveau van Schotland. De club degradeerde twee jaar geleden en staat momenteel op de een na laatste plaats.

Wanyama keert dus terug in Schotland, het land waar hij in 2011 begon door te breken op de Europese velden. Celtic kocht hem destijds voor iets meer dan één miljoen euro van Beerschot en deed twee jaar later zaken met Southampton, dat 14,5 miljoen euro voor hem betaalde.

Onder Ronald Koeman liet Wanyama zien dat hij het Premier League-niveau aankon. Na 97 wedstrijden voor the Saints meldde Tottenham Hotspur zich voor de 64-voudig international.

Wanyama was lang een belangrijk onderdeel van het middenveld van Mauricio Pochettino bij the Spurs. In 2020 vertrok hij transfervrij naar Montréal.