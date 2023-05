Tottenham Hotspur belt met Rafael van der Vaart voor advies over Arne Slot

Zondag, 21 mei 2023 om 23:39 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart heeft Arne Slot aanbevolen bij Tottenham Hotspur, zo maakt de analyticus zondagavond bekend tijdens het programma Studio Voetbal. De oud-middenvelder geeft aan dat hij nog steeds ‘connecties’ heeft bij the Spurs en dat hij door de club benaderd is om zijn mening te geven over de huidige trainer van Feyenoord. “Ik heb heel groen licht gegeven”, bekent Van der Vaart.

“Ik weet wel dat Tottenham hem heel graag wil hebben", zo vertelt Van der Vaart bij de NOS wanneer de toekomst van Slot ter sprake komt. “Ik heb heel lang geleden contact gehad met Tottenham. Of ja, een maand geleden. Ze vroegen wat ik van hem vond. Maar jullie weten wat ik van hem vind. Hij heeft het maximale eruit geperst; Feyenoord is zo stabiel. Zelfs vandaag, nadat ze achter kwamen en de hele week hadden gefeest. Hij neemt andere ploegen serieus en wint ook gewoon."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Of ik groen licht heb gegeven toen het me gevraagd werd? Heel groen licht”, bevestigt Van der Vaart lachend. “Heel groen licht. Tottenham is een club waar ik twee jaar gezeten heb en ik heb er een goede band mee. Ik weet niet of ze eerst een technisch directeur willen halen en daarna een trainer. Ze missen gewoon een goede trainer en een trainer die het leuke voetbal speelt waar Tottenham altijd voor stond”, aldus de analist.

Eerder op de zondagavond maakte transfermarktexpert Fabrizio Romano bekend dat Slot inmiddels de topkandidaat is om vanaf komend seizoen manager bij Tottenham Hotspur te worden. De Londenaren hebben afgelopen week niet meer gesproken met Julian Nagelsmann, zoals The Times eerder beweerde. Feyenoord heeft overigens nog niets vernomen over Slot vanuit Tottenham, zo bevestigde algemeen directeur Dennis te Kloese zondag bij ESPN. Dat lijkt op korte termijn te gaan veranderen.