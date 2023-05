Tottenham eindigt seizoen op rampzalige wijze en loopt Europees voetbal mis

Zondag, 28 mei 2023 om 19:28 • Mart van Mourik

Tottenham Hotspur is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor Europees voetbal. Ondanks een 1-4 overwinning op Leeds United moet de ploeg van manager Ryan Mason genoegen nemen met een achtste eindklassering in de Premier League, terwijl Aston Villa, dat met 2-1 won van Brighton & Hove Albion, aan de haal gaat met een ticket voor de voorronde van de Conference League. Door de nederlaag valt het doek definitief voor Leeds, dat als nummer negentien degradeert naar de Championship. Brighton was al zeker van een startbewijs voor de Europa League.

Aston Villa - Brighton & Hove Albion 2-1

Vanaf de eerste speelminuut zocht Aston Villa de aanval en in de vierde speelminuut kwam men direct dicht bij een treffer. Ollie Watkins haalde uit vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar zijn poging belandde op de linkerpaal. Douglas Luiz trof enkele minuten later wél doel. De middenvelder gleed van dichtbij de 1-0 binnen na een succesvolle pass van Jacob Ramsey. Na twintig minuten dacht Deniz Undav de gelijkmaker aan te tekenen; zijn doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overzijde bleef de 2-0 van Watkins wél staan. De spits zorgde op aangeven van Ramsey voor een comfortabele marge. Brighton kwam dankzij een treffer van Undav nog wel tot de 2-1, maar Aston Villa gaf de zege, en daarmee het Europese toegangsbewijs, uiteindelijk niet meer uit handen.

Leeds United - Tottenham Hotspur 1-4

De middag begon goed voor Tottenham, dat al in de tweede minuut op voorsprong kwam. Na fraai combinatievoetbal over de rechterflank legde Heung-min Son de bal breed op Harry Kane, die van binnen het zestienmetergebied met een geplaatst schot de score opende: 0-2. De voorsprong werd enkele minuten na rust verdubbeld. Kane had een fraaie passeerbeweging op het middenveld in huis en bracht Pedro Porro in stelling, die profiteerde van een slippertje van Pascal Struijk en raak schoot in de rechterbenedenhoek.

Halverwege de tweede helft kwam Leeds United nog wel terug in de wedstrijd dankzij een treffer van Jack Harrison, die scoorde op aangeven van Georginio Rutter, maar Tottenham herstelde de voordelige marge van twee doelpunten binnen twee minuten. Porro profiteerde optimaal van de grote ruimtes in de defensie van Leeds en bediende Kane, die vervolgens doeltreffend uithaalde. Het was het dertigste Premier League-doelpunt van het seizoen voor de spits van the Spurs. Diep in blessuretijd zette invaller Lucas Moura de 1-4 eindstand op het scorebord. Arnaut Danjuma bleef negentig minuten op de bank; Crysencio Summerville kwam niet in actie namens Leeds.