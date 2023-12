‘Torino wil Schuurs herenigen met voormalig ploeggenoten van Ajax’

Een delegatie van Torino is afgelopen woensdag afgereisd naar Royal Antwerp voor de Champions League-ontmoeting met FC Barcelona, zo meldt Tuttosport. Inzet was een ontmoeting met de entourage van Jurgen Ekkelenkamp. De aanvallende middenvelder moet herenigd worden met Perr Schuurs, met wie hij jaren samenspeelde bij Ajax. Ook Owen Wijndal staat op de radar.

Het lijstje scouts en technisch directeuren bij Antwerp - Barcelona moet enorm zijn geweest. Naast Ekkelenkamp weet Tuttosport ook te melden dat Juventus op de tribune zat voor Arthur Vermeeren, die voor zo'n 25 miljoen euro de overstap moet maken naar Turijn.

De aandacht van Torino ging echter vooral uit naar Ekkelenkamp. De 23-jarige middenvelder wordt gezien als ideale vervanger van Nemanja Radonjic, van wie wordt verwacht dat hij in de winter of aan het einde van het seizoen vertrekt.

Ekkelenkamp en Schuurs zijn goed bevriend en kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Ajax. Tuttosport sluit niet uit dat Schuurs zijn voormalige ploeggenoot zelf heeft aanbevolen bij de technische leiding.

Ekkelenkamp kwam door een schorsing niet in actie tegen Barcelona, maar is samen met Vermeeren doorgaans de belangrijke schakel op het middenveld van Antwerp. Door de uitschakeling in Europa - Antwerp eindigde als laatste in Groep H - zou the Great Old ervoor kunnen kiezen om spelers van de hand te doen om geld te incasseren.

Wijndal

Een andere Ajacied die op de radar is verschenen bij Torino is Wijndal. De linksback wordt momenteel door Antwerp gehuurd van Ajax, waar hij nog een contract heeft tot medio 2027. Ook met Wijndal speelde Schuurs al samen bij Ajax.

Sinds de overgang van Schuurs onderhoudt Torino een uitstekende relatie met Ajax. Tuttosport acht de kans reëel dat beide clubs komende zomer om de tafel gaan om te onderhandelen over een transfer van Wijndal.

