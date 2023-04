Toptalent van Ajax toont zijn ambities: ‘Wil de Europese top halen’

Dinsdag, 18 april 2023 om 12:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:30

Mika Godts zit op zijn plek bij Ajax. Het zeventienjarige toptalent maakte onlangs zijn debuut in de hoofdmacht. Godts kwam in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard vijf minuten voor tijd binnen de lijnen. Na de gewonnen beloftentopper tussen Jong Ajax en Jong PSV (5-4) sprak verslaggever Labib Bitchou met Godts, die zijn ambities niet onder stoelen of banken stak.

“Het is een leuke periode”, zei Godts met een glimlach. “Ik mocht natuurlijk mijn debuut in de Johan Cruijff ArenA maken. Een dag voor de wedstrijd kreeg ik te horen dat ik bij de selectie zat. Bij de wedstrijd zelf was ik bezig met mijn warming-up en kort voor het einde van het duel volgde mijn debuut, dat was heel leuk. Nu moet ik deze lijn doortrekken, zeker bij Jong Ajax. Ik hoop zo snel mogelijk meer minuten te maken in het eerste elftal.”

“Ik moet het hebben van mijn dribbels, snelheid en probeer zoveel mogelijk doelpunten te maken en assists te geven. De eerste weken waren goed. Ik ben goed opgevangen door de club, mijn ploeggenoten en zit in Amsterdam op mijn plek”, liet Godts weten. De Belgisch jeugdinternational hoopt snel een belangrijke speler in Ajax 1 te worden. “Wat er daarna gebeurt weet ik niet zeker. Maar ik hoop de Europese top te halen. Natuurlijk hoop ik ook zo snel mogelijk voor de Rode Duivels te spelen, maar alles stap voor stap. Het is wel een droom."

Godts was maandagavond tijdens het spektakelstuk tegen Jong PSV trefzeker. Hij etaleerde in februari bij zijn debuut voor Jong Ajax direct zijn klasse met een sologoal vanaf de middenlijn. Godts tekende tijdens de winterse transferwindow een contract tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Het Nieuwsblad maakten de Amsterdammers een miljoen euro over aan Genk voor de diensten van het tienertalent.