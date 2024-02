Ajax-trainer Van 't Schip krijgt er broodnodige optie bij op de flanken

Mika Godts bevindt zich in de laatste fase van zijn herstel, zo meldt Ajax Showtime donderdag. De achttienjarige buitenspeler stond langere tijd aan de kant met een hamstringblessure, maar traint inmiddels weer deels met de groep mee.

Godts liep de spierblessure aan het eind van 2023 op. In het duel tussen FC Den Bosch en Jong Ajax (3-3) wist hij nog de eindstand te bepalen, maar het zou zijn laatste wedstrijd in ongeveer tweeënhalf maand zijn.

"Godts traint nog niet honderd procent mee met de groep", zo schrijft het Amsterdamse fanmedium. "De partijvormen laat hij momenteel nog aan zich voorbij gaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een rentree lijkt op handen in de komende weken. De terugkeer van Godts is goed nieuws voor trainer John van 't Schip, die op het moment niet over veel opties kan beschikken op de vleugels.

Eerder deze maand werd duidelijk dat aanvoerder Steven Bergwijn enkele weken aan de kant zal staan met een hamstringblessure. De Oranje-international had de kwetsuur opgelopen tijdens een training en is in de komende wedstrijden nog niet inzetbaar.

Van 't Schip koos in het verloren duel met sc Heerenveen (3-2) voor Carlos Forbs als de vervanger van Bergwijn. De Portugees maakte geen beste indruk als basisspeler en werd in de rust gewisseld voor Chuba Akpom.

Verder kan Van 't Schip op de positie linksbuiten ook nog kiezen voor Jaydon Banel. De negentienjarige aanvaller maakt zijn minuten voornamelijk bij Jong Ajax, maar hij heeft tot dusver ook vijf optredens in de hoofdmacht achter zijn naam.

Verdient Mika Godts een kans in het eerste van Ajax? Ja Nee Stem Verdient Mika Godts een kans in het eerste van Ajax? Ja 87% Nee 13% Totaal aantal stemmen: 143 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties