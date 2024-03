Toptalent FC Barcelona heeft jeugdcontract en is voor 10 miljoen op te pikken

FC Barcelona is met Pau Cubarsí in gesprek over een contractverlenging. De zeventienjarige centrumverdediger beschikt nog altijd over een jeugdcontract en is daardoor voor slechts tien miljoen euro op te pikken, maar Barça wil dat scenario voor zijn. Fabrizio Romano weet te melden dat de club Cubarsí een nieuw voorstel heeft gedaan.

Het toptalent is bezig aan een indrukwekkend seizoen en ziet dat dus mogelijk snel beloond worden met een verbeterde verbintenis. Zijn huidige jeugdcontract loopt tot medio 2026.

Wat Barcelona betreft zet Cubarsí nog voor het einde van het seizoen zijn handtekening onder de nieuwe deal. Het betreft een contractverlenging met een aanzienlijke salarisverhoging en een nieuwe afkoopclausule, ter waarde van een miljard euro. Barcelona ziet in Cubarsí een belangrijke pion voor de toekomst.

Hoe de verdediger zelf tegenover een nieuwe verbintenis staat is onbekend. Cubarsí kwam in 2018 over van de jeugdopleiding van Girona en nadien heeft hij zich snel door de jeugdteams van La Masia heen gespeeld.

In januari van dit jaar maakte Cubarsí zijn debuut in de hoofdmacht van Barcelona. In de bekerwedstrijd tegen Unionistas (1-3 winst) deed hij een helft mee. Sindsdien is het snel gegaan voor de mandekker.

De teller staat inmiddels op dertien optredens in de hoofdmacht van Barcelona en de laatste weken krijgt Cubarsí steevast een basisplek van trainer Xavi. Het leverde de tiener in maart zelfs zijn interlanddebuut op.

Jose Luis De La Fuente, bondscoach van het nationale elftal van Spanje, is overtuigd geraakt van de kwaliteiten van Cubarsí en liet hem in de oefenduels tegen Colombia (0-1 verlies) en Brazilië (3-3) invallen.

