Toni Kroos keert terug bij nationale ploeg van Duitsland en geeft heldere reden

Toni Kroos gaat met Duitsland mee naar het EK, zo meldt de middenvelder donderdag via Instagram. De 34-jarige spelverdeler had eigenlijk al afscheid genomen van de nationale ploeg, maar na een gesprek met bondscoach Julian Nagelsmann heeft hij besloten terug te keren.

“Jongens, kort en pijnloos: vanaf maart speel ik weer voor Duitsland”, zo schrijft Kroos op Instagram. “Waarom? Omdat ik door de bondscoach ben gevraagd. Ik heb er zin in en ik weet zeker dat er met de ploeg op het EK veel meer mogelijk is dan de meeste mensen denken!”

Na het teleurstellend verlopen EK van 2021 besloot Kroos zijn loopbaan eigenlijk te beëindigen. Duitsland werd dat jaar in de achtste finales uitgeschakeld door Engeland na als tweede te zijn geëindigd in de poule achter Frankrijk.

Kroos debuteerde in maart 2010 in een oefeninterland tegen Argentinië. Hij werd vervolgens door Joachim Löw opgenomen in de selectie voor het WK 2010 en kwam in actie in de laatste groepswedstrijd, de kwartfinale, de halve finale en de troostfinale.

Als toenmalig speler van Bayern München groeide Kroos in de kwalificatiereeks voor het EK 2012 uit tot basisspeler van Duitsland en maakte deel uit van de selectie voor het toernooi. In 2014 won hij met Duitsland het WK.

Kroos onderhoudt een goede relatie met bondscoach Julian Nagelsmann en ziet het EK in eigen land als een mooie kans om een laatste dienst te bewijzen. De middenvelder van Real Madrid kwam tot dusver 106 keer uit voor de nationale ploeg.

Tijdens het komende EK is Duitsland ingedeeld in Poule A met Schotland, Hongarije en Zwitserland. De ploeg van Nagelsmann was als gastland al verzekerd van deelname en hoefde om die reden geen kwalificatiewedstrijden te spelen.

