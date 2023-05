Toeval of niet: AZ veegt vijf dagen na rellen controversieel plan van tafel

Dinsdag, 23 mei 2023 om 11:54 • Laatste update: 14:17

Er komt geen uitbreiding van het aantal staanplaatsen in het stadion van AZ, zo maken de Alkmaarders dinsdag bekend. De club communiceerde eerder deze maand dat het de mogelijkheid wilde onderzoeken om de zogeheten 'safe standing-vakken' uit te breiden. De vakken W en X1 hadden dusdanig aan populariteit gewonnen onder de fanatiekere fans, dat er een wachtlijst ontstond. Die wachtlijst zal blijven bestaan, zo is nu bekend geworden.

"De overweldigende belangstelling voor de vakken W en X1 heeft tot gevolg dat de veiligheid op deze vakken in geding is gekomen", zo communiceerde AZ een kleine twee weken geleden rond de plannen voor uitbreiding. "Veel supporters nemen hier plaats zonder een kaart te hebben voor deze vakken. De eventuele uitbreiding van safe standing dient deze zogenaamde overcrowding tegen te gaan." Dinsdag communiceert AZ dat het de laatste onderzoeken heeft afgerond en niet tot uitbreiding zal overgaan.

"Naar aanleiding van deze onderzoeken is besloten om de uitbreiding van de safe standing-vakken voor het seizoen 2023/24 niet door te laten gaan", zo luidt de officiële verklaring. De club uit Alkmaar laat in de communicatie de nodige ruimte voor speculatie. Zo wordt het besluit online aangegrepen om naar de rellen van afgelopen donderdag te wijzen. Toen bestormde een groep hooligans de hoofdtribune, waar zich familieleden van West Ham United-spelers begaven.

Afgelopen weekend ondervonden fans van AZ ook al de gevolgen van de rellen tegen West Ham. Tegen NEC (0-3 winst) bleef het uitvak leeg. Op last van de lokale autoriteiten in Nijmegen werd het niet veilig geacht om supporters uit Alkmaar toe te laten tot het Goffertstadion. "AZ vindt het buitengewoon vervelend dat de grote groep goedwillende supporters de dupe worden van het idiote gedrag van sommige bezoekers", reageerde de club daarop.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn kondigde afgelopen vrijdag al aan dat de actie van de groep hooligans gevolgen gaat hebben. Deze week vindt er overleg plaats met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie (OM), waarna de maatregelen concreet zullen worden. “Laat duidelijk zijn dat dit consequenties gaat hebben, maar eerst willen we alle feiten en informatie op een rijtje hebben”, aldus Eenhoorn. Mogelijk wacht AZ ook een straf van de UEFA.

Daders in Opsporing Verzocht

De politie gaat dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden laten zien van 24 relschoppers die aanwezig waren bij de ongeregeldheden tijdens AZ - West Ham United. Zo'n zestien verdachten hebben zich inmiddels gemeld op het bureau. Doen anderen dat ook, dan worden zij niet herkenbaar in beeld gebracht in het opsporingsprogramma. Verdachten hebben tot dinsdagmiddag 16.00 uur de tijd om zich te melden.