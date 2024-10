Toch nog positief tintje aan bekeruitschakeling Borussia Dortmund: Nederlander maakt zijn debuut

Jordi Paulina maakte dinsdagavond zijn officiële debuut voor Borussia Dortmund. De aanvallende middenvelder (20) kwam in de verlenging van het bekerduel met VfL Wolfsburg binnen de lijnen. De vuurdoop van de Nederlander bracht Dortmund geen geluk, want Wolfsburg maakte kort voor het einde de 1-0 en bekert dus verder.

Paulina loste Maximilian Beier af tijdens de spannende bekerontmoeting in de Volkswagen Arena in Wolfsburg. Strafschoppen leken de beslissing te moeten brengen, totdat Jonas Wind in de 117e minuut de ban brak voor de thuisspelende ploeg. Het bekeravontuur van Dortmund is dus geen lang leven beschoren.

De Nederlandse invaller maakte afgelopen seizoen indruk als amateur bij USV Hercules uit Utrecht. De amateurploeg haalde een gigantische stunt uit door in de TOTO KNVB Beker met 3-2 te winnen van Ajax. Paulina deed in die wedstrijd negentig minuten mee.

De prestaties van Paulina op de Nederlandse amateurvelden bleven niet onopgemerkt buiten de landsgrenzen. Dortmund haalde de middenvelder afgelopen zomer naar Duitsland, waar hij in eerste instantie aansloot bij het beloftenelftal van BVB, dat uitkomt op het derde niveau.

Paulina maakte een goede ontwikkeling door in de afgelopen maanden. Zozeer zelfs dat hoofdtrainer Nuri Sahin besloot om hem op te nemen in de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Wolfsburg. Prompt kreeg de middenvelder zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht van Dortmund.

De prestaties worden inmiddels ook in de gaten door Dick Advocaat, bondscoach van Curaçao. Hij kan vanwege zijn achtergrond voor dat land uitkomen en de voetbalbond van Curaçao zou ook graag zien dat Paulina daarvoor kiest.

Paulina zelf wil zich de komende tijd alleen concentreren op Dortmund, zeker nu hij dicht tegen het eerste elftal aanzit. De voormalig jeugdspeler van FC Utrecht ligt in het Signal Iduna Park vast tot medio 2027.