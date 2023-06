Timber voedt geruchten over een zomerse overstap met aanwezigheid in Engeland

Zaterdag, 3 juni 2023 om 15:48 • Noel Korteweg

Jurriën en Quinten Timber zijn zaterdagmiddag aanwezig bij de FA Cup-finale tussen Manchester United en Manchester City. De aanwezigheid van Jurriën wordt op sociale media direct in verband gebracht met een mogelijke zomerse overstap naar United, dat hem vorig jaar op de korrel had.

Ajax heeft vorige zomer verschillende aanbiedingen van United afgeslagen om Timber te kunnen behouden. De 21-jarige verdediger besloot naar verluidt na een gesprek met toenmalig bondscoach Louis van Gaal om in Nederland te blijven. Van Gaal deed vorig jaar juni zijn zegje over een mogelijke stap naar het buitenland van Timber. “Een speler met zijn kwaliteiten kan in de Premier League spelen, maar het is wel de vraag of hij die grote stap nu moet maken. Als hij daar niet gaat spelen, is het niet zo verstandig. Hij moet wel blijven spelen.”

De verdediger van de Amsterdammers beleefde een teleurstellend seizoen met Ajax, dat derde werd in de Eredivisie. Een aantal weken geleden sprak hij over zijn plannen deze zomer. “Voor zover ik weet, wil Ajax me hier houden. Verder kan ik er moeilijk iets over zeggen. Gesprekken daarover zullen binnenkort wel volgen. Eigenlijk zit ik nu in dezelfde situatie als vorig jaar”, aldus Timber in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik weet nog niet of ik die stap nu wel ga maken.”

“Ik ben blij dat ik bij Ajax zit. Hier kun je je altijd laten zien. Waar ik naar kijk: als ik wegga, klopt het hele plaatje dan? Ik weet ook hoe belangrijk de trainer en de jongens om je heen zijn. Ik ga ervan uit dat dat volgend seizoen beter zal zijn. Met of zonder mij, Ajax krijgt het meestal wel weer op de rit. Maar of ik nou blijf of Ajax verlaat: ik heb er alle vertrouwen in dat ik de juiste keuze zal maken”, zei de verdediger. Het contract van de vijftienvoudig Oranje-international bij Ajax loopt nog door tot medio 2025.