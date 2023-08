Tim Krul tekent contract en keert officieel terug in de Premier League

Donderdag, 17 augustus 2023 om 11:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:32

Tim Krul keert definitief terug in de Premier League, zo heeft Luton Town bekend gemaakt via de officiële kanalen. De 35-jarige Krul onderging dinsdag zijn medische keuring en heeft donderdag een contract tot medio 2025 getekend op Kenilworth Road.

Krul had nog een contract tot volgend jaar zomer bij Norwich City, maar hoefde bij the Canaries niet op veel speeltijd te rekenen. Tijdens de eerste twee wedstrijden van het nieuwe Championship-seizoen zat hij negentig minuten op de bank, daar Angus Gunn de concurrentiestrijd lijkt te hebben gewonnen van de Nederlander. Luton sloeg daarop toe en haalde de vijftienvoudig international van Oranje naar Kenilworth Road.

Luton Town is het seizoen begonnen met Thomas Kaminski als eerste doelman. De Belgisch-Poolse doelman kwam eerder deze maand over van Blackburn Rovers, waar hij afgelopen seizoen in dertig wedstrijden tien keer de nul hield. Afgelopen weekend moest hij meteen vier keer vissen bij de seizoensouverture tegen Brighton & Hove Albion (4-1).

Krul begon afgelopen seizoen nog als eerste keus onder de lat bij Norwich, maar raakte zijn plek kwijt aan Gunn. In totaal kwam hij in het seizoen 2022/23 tot zeventien wedstrijden, waarin hij negentien keer moest vissen en vijf keer de nul hield. In totaal droeg hij tot dusver 169 het shirt van Norwich sinds hij in 2018 overkwam van Newcastle United.

