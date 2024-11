Tijjani Reijnders is met dubbelslag goud waard voor AC Milan

Tijjani Reijnders heeft zaterdagavond een groot aandeel gehad in de 3-0 zege van AC Milan op Empoli. Nadat Álvaro Morata de score had geopend, tekende de Oranje-international voor de overige twee treffers in San Siro. Milan stijgt dankzij de zege naar de zevende plaats in de Serie A en is nu zes punten verwijderd van de vierde plaats, die momenteel bezet wordt door Fiorentina. Empoli doet het met een tiende plaats nog altijd prima.

Reijnders stond uiteraard aan de aftrap en vormde het middenveld met Yunus Musah en Youssouf Fofana. Spits Morata werd geflankeerd door Christian Pulisic en Rafael Leão. Bij Empoli ontbrak Tyrone Ebuehi (ex-ADO Den Haag) wegens een knieblessure.

Milan was zoals vooraf verwacht de bovenliggende partij in de eerste helft, al lag het tempo in de beginfase niet al te hoog. Empoli-doelman Devis Vásquez moest na een klein kwartier voor het eerst serieus aan de bak, om een schot van Theo Hernández naast te tikken.

De Colombiaanse goalie moest even later toch nog vissen. Na een indrukwekkende rush van Emerson Royal zag Leão zijn schot op het laatste moment gekeerd worden door een verdediger. De rebound viel voor de voeten van Morata, die bij de tweede paal de korte hoek vond: 1-0.

Pulisic had vervolgens ook de 2-0 op zijn schoen. De Amerikaan had af kunnen legen op Reijnders of Leão, ging voor eigen succes en schoot over. Op slag van rust viel de tweede Milanese treffer alsnog, toen Reijnders op randje zestien niet nadacht en uiterst overtuigend raakschoot: 2-0.

Empoli was vrijwel nergens te bekennen in aanvallend opzicht, maar kwam vlak na rust alsnog dicht bij de aansluitingstreffer. Youssef Maleh had alleen de pech dat zijn kopbal op de lat belandde.

Van spanning was amper sprake meer in de tweede helft. Twintig minuten voor tijd trok Milan de zege officieus naar zich toe. Reinders pikte de bal op op het middenveld, profiteerde van de goede loopactie van Leão en schoot in de ontstane ruimte hard raak met een schot door het midden: 3-0.