Tienertalent van PSV krijgt zijn zin en gaat snel bij Juventus tekenen

Woensdag, 30 augustus 2023 om 12:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:50

Livano Comenencia staat op het punt om de overstap te maken van PSV naar Juventus, schrijft Fabrizio Romano. Het negentienjarige jeugdproduct van de Eindhovenaren verkiest een vertrek naar de Serie A boven een langer verblijf in het Philips Stadion. Met de deal is inclusief bonussen zo'n drie miljoen euro gemoeid. Verwacht wordt dat Comenencia snel zijn medische keuring zal ondergaan.

Waar PSV met Shurandy Sambo het afgelopen seizoen een talentvolle rechtsback verhuurde aan Sparta Rotterdam, hield het bij Jong PSV met Comenencia een andere grote belofte achter de hand. De Bredanaar speelde reeds 60 wedstrijden voor het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie en zat dit seizoen een aantal keer op de bank bij de hoofdmacht.

Ook mocht de vleugelverdediger zijn officieuze debuut maken in het eerste van PSV. In de voorbereiding kreeg hij speelminuten in de Lichtstadderby tegen FC Eindhoven. De rechtspoot, die ook in het centrum en als defensieve middenvelder kan spelen, gaat nu zijn geluk beproeven bij Juventus. De rechtsback postte woensdag op Instagram een foto vanaf Schiphol.

Volgens Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, betaalt Juventus een vast bedrag van één miljoen euro. Middels bonussen kan dit oplopen tot drie miljoen euro. Comenencia, die zich de voorbije week een paar keer ziek meldde, lag nog tot medio 2025 vast bij PSV. Hij verlengde in februari vorig jaar zijn contract voor het laatst.

Drie dagen geleden meldden verschillende bronnen al dat Comenencia in afwachting was van een transfer naar Juventus. De verdediger gaf bij de clubleiding van PSV aan dat hij het niveau van Jong PSV was ontstegen. Gedurende de onderhandelingen meldde hij zich meermaals ziek. Aangezien zijn kansen op speeltijd in het eerste van PSV gering zijn, kiest hij nu eieren voor zijn geld.