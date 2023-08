Vermoedelijke opstelling: Bosz hakt knoop door over wel of niet meespelen Lang

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 08:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:48

PSV gaat dinsdagavond op jacht naar een ticket voor de play-offs van de Champions League. Na de 4-1 zege van vorige week op Sturm Graz moet het karwei in Oostenrijk worden afgemaakt. Grote domper voor de Eindhovenaren is het ontbreken van Noa Lang. De buitenspeler is niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Sturm Graz - PSV vangt om 20.30 uur aan en is te zien bij Veronica.

PSV en Bosz hebben tot dusver weinig reden tot klagen. De Johan Cruijff Schaal werd gewonnen van Feyenoord en tijdens de seizoensopener werd FC Utrecht met 2-0 verslagen. Tussendoor was de ploeg in het eigen Philips Stadion ook nog met 4-1 te sterk voor Sturm Graz. De return in het Zuid-Oosten van Oostenrijk lijkt om die reden een formaliteit. PSV moet het echter stellen zonder Lang, de absolute smaakmaker tot dusver.

De flankspeler ging tegen Utrecht met hamstringklachten naar de kant na zeventig minuten spelen en lijkt niet fit genoeg om aan te treden tegen Sturm Graz, is de verwachting van het Eindhovens Dagblad. Yorbe Vertessen, tegen Utrecht ook de vervanger, neemt zijn plek in. Verder wijkt de basis van PSV niet af van die tegen Utrecht. Bosz lijkt al vroeg in het seizoen zijn gewenste formatie te hebben gevonden, al staat wel vast dat de Eindhovenaren nog niet zijn uitgewinkeld op de markt.

Nieuwelingen Jerdy Schouten en Malik Tillman zijn er nog niet bij. Livano Comenencia behoort wel tot de selectie. De beloftenspeler behoort tot de 21 namen die in totaal zijn afgereisd naar Sturm Graz. Op het middenveld is er nog altijd een plek ingeruimd voor Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan wordt hevig in verband gebracht met een vertrek, maar zolang geen club de afkoopclausule van 37 miljoen op tafel ligt kan hij zijn waarde nog bewijzen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Vertessen.