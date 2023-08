Tien spelers Almere City debuteren in Eredivisie met een flinke thuisnederlaag

Zondag, 13 augustus 2023 om 18:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:58

Almere City heeft zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie ruim verloren. In eigen huis ging de ploeg van trainer Alex Pastoor zondag tegen FC Twente met 1-4 onderuit. Robin Pröpper opende de score in de tweede helft, waarna Michel Vlap enkele minuten later ook voor de tweede Twentse treffer zorgde. Danny Post deed in de 72ste minuut nog wat terug, maar via twee goals van Ricky van Wolfswinkel besliste Twente het duel definitief.

Almere begon met drie debutanten aan het duel: linksback Sherel Floranus, middenvelder Peer Koopmeiners (gehuurd van AZ) en spits Thomas Robinet. Daardoor begonnen onder meer Lance Duijvestijn en Rajiv van La Parra op de bank. Bij Twente stond er één andere speler aan de aftrap dan afgelopen donderdag tegen FC Riga (2-0 winst): Sem Steijn was hersteld van zijn enkelblessure. Daardoor startte Van Wolfswinkel op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twente, spelend in het derde shirt, was in de eerste helft een aantal keer enigszins dreigend. Zo bracht doelman Nordin Bakker tot twee keer toe redding op een schot van Steijn, en lukte het Joshua Brenet nét niet om Manfred Ugalde te bereiken. Aan de andere kant was Almere gevaarlijk via Koopmeiners, die zijn afstandsschot na een corner gepakt zag worden door Lars Unnerstall.

Ook in de tweede helft begonnen de bezoekers dominant. Vlap was dicht bij de openingstreffer, maar Hamdi Akujobi kon de bal voor de lijn wegglijden. Na een uur spelen was het alsnog 0-1, toen Pröpper een voorzet van Michal Sadílek binnenkopte. Vlap zorgde zeven minuten later voor de 0-2, nadat Ugalde werd diepgestuurd en de bal laag voorgaf op de doelpuntenmaker. Via een afstandsschot van Post, die zijn honderdste Eredivisie-duel speelde, werd het nog spannend: 1-2. Verder kwam Almere echter niet. Damian van Bruggen kreeg zijn tweede gele kaart na een harde sliding, waarna Van Wolfswinkel in de blessuretijd na terugleggen van Daan Rots voor de 1-3 zorgde. Enkele minuten later werd het ook nog 1-4. Opnieuw was Van Wolfswinkel de gevierde man, dit keer met een kopbal na een mooie voorzet van Naci Ünüvar.