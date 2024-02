Thomas Tuchel vertrekt bij Bayern München: 10 potentiële opvolgers op een rij

Bayern München neemt na dit seizoen afscheid van Thomas Tuchel, zo is deze woensdag duidelijk geworden. Wie van beide partijen de knop heeft doorgehakt is niet bekendgemaakt. Ondertussen is de zoektocht naar een geschikte opvolger in de Allianz Arena in volle gang. Voetbalzone denkt mee met de beleidsbepalers van der Rekordmeister en zet de belangrijkste kandidaten voor de binnenkort vacante trainerspositie op een rijtje.

De pas 42-jarige Xabi Alonso is de absolute droomkandidaat van Bayern, zo weet Fabrizio Romano woensdag te melden. De Spaanse succescoach van koploper Bayer Leverkusen is dat echter ook voor de clubleiding van Liverpool, waar levende legende Jürgen Klopp over enkele maanden afzwaait als manager. Alonso, die bij beide grootmachten de nodige successen beleefde als speler, krijgt van Leverkusen de kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan, ondanks een doorlopend contract tot medio 2026.

Xabi Alonso is de droomkandidaat van de leiding van Bayern München.

Jürgen Klopp

Klopp is over enkele maanden dus beschikbaar voor Bayern. Zijn zaakwaarnemer Marc Kosicke ontkent woensdag echter tegenoverdat de aimabele Duitser deze zomer aan de slag gaat in de Allianz Arena. "Jürgen Klopp zal na dit seizoen een jaar lang geen enkele club of nationale ploeg coachen. Dat blijft onveranderd." Klopp was eerder in Duitsland werkzaam bij FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund, dat onder zijn leiding twee landstitels veroverde en de finale van de Champions League bereikte. In de eindstrijd op Wembley werd verloren van uitgerekend Bayern, met Arjen Robben als matchwinner.

Jürgen Klopp is ook een serieuze kandidaat, maar volgens zijn zaakwaarnemer gaat de Duitser een jaar lang niets doen.

José Mourinho

De onlangs bij AS Roma ontslagen José Mourinho heeft wel oren naar een dienstverband bij Bayern, zo brachtonlangs naar buiten. De clubloze Portugees (61) leert naar verluidt momenteel de Duitse taal. Mourinho stond eerder al eens aan het roer bij onder meer FC Porto, Real Madrid, Inter, Manchester United, Tottenham Hotspur en laatstelijk dus Roma. In de Bundesliga trainde hij nog nooit. Bij Roma werd hij half januari ontslagen. De Romeinen stonden er niet goed voor in de Serie A en dat kostte hem uiteindelijk de kop. In 2022 legdenog wel beslag op de Conference League met Roma.

De clubloze José Mourinho zou naar verluidt al les krijgen in de Duitse taal.

Zinédine Zidane

Florian Plettenberg van de Duitse tak vanbevestigde maandag dat er bij Bayern intern is gesproken over de komst van Zinédine Zidane. Volgensis er rondom het Champions League-duel met Lazio al gesproken met de entourage van de Fransman. "Een van de meest prominente kandidaten waar intern over gesproken is, is Zidane", schreef de journalist. Er is op dit moment echter nog niets concreet, meldt de verslaggever. De uitstraling en ervaring van Zidane spreekt Bayern erg aan. "En hij is onmiddellijk beschikbaar", aldus Plettenberg. De oud-middenvelder zit sinds zijn vertrek bij Real Madrid in de zomer van 2021 zonder club.

Zinédine Zidane is intern al besproken door de leiding van Bayern.

Antonio Conte

Volgens deziet Antonio Conte het coachen van Bayern als zijn 'droombaan'. Hij ziet de nummer twee in de Bundesliga zelfs als een van de drie grootste clubs in Europa. De excentrieke Italiaan zou in dat geval weer gaan samenwerken met Harry Kane, die hij kent van hun gezamenlijke periode bij Tottenham Hotspur. Conte werkte in het verleden in de Serie A en Premier League en wil naar verluidt graag de Bundesliga toevoegen aan dat lijstje. Voor de ervaren trainer hoeft geen transfersom te worden betaald, want Conte zit sinds vorig jaar maart zonder club.

Antonio Conte wil graag nog eens in de Bundesliga werken en ziet Bayern als zijn droomclub.

Ole Gunnar Solskjaer

Volgens Plettenberg had Bayern aan het begin van deze week een oogje op Ole Gunnar Solskjaer, maar dan voornamelijk voor de rol als interim-trainer. Dat nieuws kwam naar buiten toen nog niet bekend was dat Tuchel het seizoen afmaakt in Zuid-Duitsland en dan vertrekt. Solskjaer brak in 1999 de harten van Bayern-supporters door in de absolute slotfase van de Champions League-finale te scoren namens Manchester United: 2-1. Ook tussen Solskjaer en Bayern loopt op dit moment niks concreets, benadrukte Plettenberg. De Noor diende Manchester United ook als manager, al kwam eind 2021 een einde aan de samenwerking vanwege de tegenvallende resultaten. Hij onderhoudt een goed contact met Christoph Freund, de sportief directeur van Bayern.

Ole Gunnar Solskjaer is een opvallende naam die in verband wordt gebracht met Bayern.

Hansi Flick

Hansi Flick beleefde in 2020 zijnals trainer. Hij veroverde in dat jaar met Bayern de Champions League, de landstitel en de Duitse beker. De voormalig bondscoach van Duitsland, die faalde op het WK in Qatar en in september 2023 vertrok, zou een snelle terugkeer bijwel zien zitten. Volgens journalist Christian Falk vanhoudt Flick de situatie bij het kwakkelende Bayern scherp in de gaten. De 58-jarige trainer vindt het daarnaast een 'eer' dat hij genoemd wordt als mogelijke opvolger van Xavi, die na dit seizoen opstapt als coach van FC Barcelona.

Hansi Flick won met Bayern onder meer de Champions League in 2020.

Sebastian Hoeness

Sebastian Hoeness (41) is een van de boegbeelden van de nieuwe generatie Duitse trainers. De jonge oefenmeester bezet met VfB Stuttgart momenteel de derde plaats in de Bundesliga en is hard op weg naar een ticket voor Champions League-voetbal volgend seizoen. Falk schreef afgelopen maandag dat Hoeness, een neef van erevoorzitter Uli Hoeness, kans maakt om aankomende zomer in te stappen bij Bayern. De op 12 mei 1982 in München geboren coach van Stuttgart werkte al eens een periode bij Bayern en loodste het reserveteam in 2020 naar het kampioenschap in de 3. Bundesliga.

Sebastien Hoeness vecht met VfB Stuttgart om een ticket voor Champions League-voetbal.

Marco Rose

Marco Rose wordt in de Duitse media een beetje overgeslagen als de opvolging van Tuchel bij Bayern wordt besproken. De 47-jarige trainer is sinds september 2022 verbonden aan RB Leipzig, momenteel de nummer vijf in de Bundesliga en opponent van Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. Rose werkte eerder bij Borussia Dortmund in de top van het Duitse voetbal, al was het avontuur in het Signal Iduna Park geen doorslaand succes. De Leipzig-coach werd nog geen jaar na zijn aanstelling weggestuurd door het bestuur van

RB Leipzig-coach Marco Rose werkt bij Borussia Dortmund al eens in de top van het Duitse voetbal.

Joachim Löw

Joachim Löw was maar liefst vijftien jaar lang bondscoach van Duitsland, met als absoluut hoogtepunt het veroveren van de wereldtitel in 2014. Löw stapte op in 2021 en is sindsdien niet meer werkzaam geweest in de voetballerij. Of Bayern de 64-jarige Zuid-Duitser daadwerkelijk op het lijstje heeft staan, is nog maar de vraag. Met name Uli Hoeness was zeer kritisch op het functioneren van Löw als bondscoach. De werkloze coach stond in het verleden op de loonlijst van onder meer VfB Stuttgart, Fenerbahçe en Austria Wien.

Joachim Low was 15 jaar lang de bondscoach van Duitsland, met de wereldtitel in 2014 als absoluut hoogtepunt.

