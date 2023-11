Thijs Dallinga opgeroepen voor Nederlands elftal; Ajacieden haken af

Maandag, 13 november 2023 om 19:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:21

Thijs Dallinga is voor het eerst opgeroepen voor Oranje, zo meldt de KNVB maandagavond. De 23-jarige spits van Toulouse wordt door Ronald Koeman opgeroepen door het afvallen van Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Beide Ajacieden bleken maandag bij medisch onderzoek in Zeist niet fit genoeg voor de komende interlandperiode en zijn afgehaakt.

Voor de Dallinga is het zijn debuut in de selectie van het Nederlands elftal. De centrumaanvaller is bezig aan zijn tweede seizoen bij Toulouse. De Franse club nam Dallinga in 2022 over van Excelsior, waar hij met 32 goals in 37 competitieduels de topscorerstitel in het seizoen 2021/22 pakte in de Keuken Kampioen Divisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dallinga maakte vorig seizoen 12 goals in 36 competitiewedstrijden in de Ligue 1 en staat in de huidige voetbaljaargang op 4 goals in 12 optredens. Zondag redde Dallinga een punt voor Toulouse door de gelijkmaker te produceren op bezoek bij Lille OSC (1-1). De geboren Groninger speelde zeven keer voor Jong Oranje, maar scoorde niet voor het jeugdelftal.

Ajax-aanvallers Bergwijn en Brobbey zaten aanvankelijk in de Oranje-selectie, maar blijken niet ongeschonden uit de strijd met Almere City FC (2-2) gekomen te zijn. Bergwijn werd na 66 minuten gewisseld, terwijl Brobbey de hele wedstrijd uitspeelde. Laatstgenoemde gaf twee assists tegen Almere City.

Oranje kampt net als in oktober met veel blessures. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Sven Botman (Newcastle United) haakten eerder al af, zondag kwam daar ook Nathan Aké (Manchester City) nog bij. De selectie bestaat inclusief Dallinga nu uit 23 spelers.

Oranje speelt zaterdag de een-na-laatste plaatsingswedstrijd voor het Europees kampioenschap 2024 in Duitsland. In een uitverkochte Johan Cruijff ArenA in Amsterdam is Ierland de tegenstander.

Drie dagen later, op dinsdag 21 november, staat in Estádio Algarve in het Portugese Faro het treffen met het nog puntloze Gibraltar op het programma. Beide duels beginnen om 20:45 uur Nederlandse tijd.