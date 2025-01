Bologna heeft dinsdagavond de eerste Champions League-zege van het seizoen geboekt. In eigen huis was de Italiaanse ploeg met 2-1 te sterk voor Borussia Dortmund. Thijs Dallinga maakte zijn eerste Champions League-goal. Door de zege klimt Bologna naar de 27ste plaats in het miljardenbal. Dortmund zakt naar plek dertien.

Bij Bologna startte Sam Beukema in het hart van de verdediging. Landgenoot Dallinga begon op de bank, net als voormalig Eredivisionist Jens Odgaard.

Dortmund kreeg na een klein kwartier spelen een strafschop. Emil Holm trok Waldemar Anton naar de grond, en scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde de bal op de stip. Serhou Guirassy benutte het buitenkansje met een panenka, al werd die nog bijna gekeerd door Lukasz Skorupski: 0-1.

In het restant van het eerste bedrijf was het vooral Bologna dat voor dreiging zorgde. Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini en Santiago Castro kregen kansen op de gelijkmaker, maar wisten niet te scoren.

Na ruim een uur spelen was het aan onder meer Dallinga de beurt om in te vallen. Zeven minuten later zorgde hij voor de 1-1.

Odgaard werd diep gestuurd, zette de bal laag voor en Dallinga kon binnenschieten. Het was voor de Nederlander zijn eerste treffer ooit in de Champions League.

Beide teams waren nog maar nauwelijks bekomen van die gelijkmaker, of het stond zelfs 2-1 voor Bologna. Anton verloor de bal, Dallinga stuitte op Gregor Kobel, maar in de rebound scoorde Samuel Iling-Junior wél. Dat bleek ook de eindstand.