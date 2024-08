Theo Janssen kan het beleid van Francesco Farioli bij Ajax op dit moment totaal niet volgen. De oud-middenvelder is in Studio Voetbal behoorlijk kritisch op de trainer, die zondag zijn eerste competitienederlaag leed, tegen NAC Breda (2-1). Janssen mist ontwikkeling in het spel van Ajax.

Janssen vindt dat Farioli te veel wijst op de erfenis waar hij mee te maken heeft in Amsterdam. "Ik hoor hem elke keer zeggen dat ze vorig jaar een zwaar seizoen hadden. Hij is er vorig seizoen helemaal niet bij geweest, dus hij heeft geen idee. Hij heeft het alleen maar van horen zeggen."

Farioli moet zich volgens Janssen focussen op zijn eigen elftal. "Hij is er nu ingestapt met zijn hele team. Ga dan naar iets toewerken. Ik bedoel: ik zie echt helemaal niks. Het is iedere week weer anders. Allemaal andere spelers worden ingezet. Vastigheden worden niet gecreëerd."

Ajax ging zondag zeer verrassend onderuit tegen NAC. "Wat een heel matig elftal is", aldus Janssen. "Even serieus, Ajax creëerde helemaal niks. Bergwijn is niet fit. Dan moet hij nu dus spelen. Laat hem dan maar zestig minuten spelen, dan maak je hem in ieder geval fit."

Janssen heeft meer voorbeelden. "Er zit geen logica in. Henderson, de belangrijke man, zet hij op de bank. Dan zie ik hem naast de trainer staan met aanwijzingen. Dan denk ik: waarom? Ga lekker zitten op de bank."

Ook Arno Vermeulen is zeer kritisch op Farioli. "Berghuis is een van de weinige spelers die zo'n wedstrijd kan beslissen met zijn talent. Ik zie hem er afgelopen weken ook een paar keer bovenuit steken, en dan speelt hij vandaag weer niet. Het is lastig om er enige lijn in te vinden, wat daar op dit moment gebeurt", aldus de chef voetbal van de NOS.

Vermeulen begrijpt het beleid van Farioli oprecht niet. "Ik krijg vaak ook geen antwoorden in de interviews die hij geeft. Het voetbal ziet er ook uitermate armoedig uit. Het is maar de vraag of deze trainer Ajax op dat gebied van het vak weer terug kan brengen."