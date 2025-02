Theo Janssen wijst geschikte analist voor de toekomst aan: 'Hij vindt dit leuk, ik zie hem nog wel achter een desk staan'

Theo Janssen is erg te spreken over het optreden van Ricky van Wolfswinkel tegen FK Bodø/Glimt. FC Twente won de spannende strijd in de tussenronde met 2-1 van de Noren, mede dankzij een benutte strafschop van de spits in de 95ste speelminuut.

FC Twente deed donderdagavond in absolute extremis goede zaken in de Europa League-tussenronde. Een late en onverdiende gelijkmaker van Bodø/Glimt leek roet in het eten te gooien, maar een nog latere, rake pingel van Ricky van Wolfswinkel betekende de 2-1 en dus de overwinning voor de Tukkers.

“Of ik last had van de druk? Wil je een stoer antwoord?”, dolt Van Wolfswinkel na afloop voor de camera van Ziggo Sport. “Nou, je weet dat die bal er gewoon in moet. Je kan niks doen, je moet gewoon goed schieten. Het is niet het lekkerste moment om een penalty te nemen, of misschien toch wel.”

“Als je al een hele wedstrijd in de benen hebt, dan voel je hem wel. Gelukkig had ik even tijd om rust te pakken en toen kon ik rustig aanleggen”, aldus Van Wolfswinkel.

Janssen moet lachen na het interview met Van Wolfswinkel. “Hij vindt het leuk, zo’n gesprek. Ik zie hem over een paar jaar ook wel achter een desk staan. Maar ik heb begrepen dat hij nog wel even door wil.”

“Ik las dat hij zei dat hij zijn carrière bij FC Twente wil afsluiten. Als ik Twente was, dan zou ik heel snel zijn contract verlengen. Hij laat op zijn leeftijd zien dat hij nog veel waarde toevoegt aan dit elftal, en over een jaar doet hij dat nog steeds.”

Ronald de Boer vult zijn collega aan. “Hij hoeft ook niet elke wedstrijd te spelen. Hij is ook heel goed voor in de kleedkamer. Hij weet wat er komt kijken bij wedstrijden en het is volgens mij ook nog een sfeermaker”, besluit De Boer.