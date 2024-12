Theo Janssen is onder de indruk van de ontwikkeling van Anis Hadj Moussa. De dribbelaar maakt de afgelopen weken een fantastische indruk bij Feyenoord en heeft zich zodoende naar een vaste basisplaats geknokt. Ondertussen worstelt Calvin Stengs nog met zijn vorm na zijn terugkeer van een knieblessure.

Zaterdagavond begon Stengs wel weer in de basis in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (5-2). De creatieve linkspoot deed 66 minuten mee, maar kon allesbehalve zijn stempel drukken in De Kuip.

“Ik heb zitten kijken naar Stengs”, begint Janssen aan tafel bij NOS Studio Voetbal. “Daar verwachten we allemaal best wel veel van, want het is een goede speler en hij is technisch vaardig. Maar daar is niks meer van over”, is hij vol verbazing.

“Ik ben echt geschrokken. Het tempo, op een gegeven moment vroeg ik me zelfs af of hij nog wel meedeed, want hij kwam helemaal niet in het spel voor”, zag Janssen, die een vervelende voorspelling heeft voor Stengs.

“Ik denk ook niet dat hij nog veel gaat spelen, want die Hadj Moussa doet het nu echt geweldig. Als je ziet wat die jongen allemaal kan.” Presentator Sjoerd van Ramshorst suggereert vervolgens dat het probleem van Stengs een gebrek aan wedstrijdritme kan zijn.

“Ja, maar Stengs heeft van nature zoveel kwaliteit en zoveel balbeheersing”, reageert Janssen, die een gelijkenis zit met Steven Berghuis. “Die zit ook in een mindere fase. Ik heb bij de terugkeer van Stengs nu niet meer het gevoel dat hij nog op zijn oude niveau kan komen”, is hij sceptisch.

“Hij heeft nu natuurlijk ook de pech dat Moussa zo geweldig staat te spelen, want die ga je er ook niet meer uithalen, denk ik.” Volgende week staat voor Feyenoord de topper tegen PSV op het programma in de Eredivisie.