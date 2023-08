The Telegraph: Wiegman op shortlist om Ronald Koeman op te volgen

Donderdag, 24 augustus 2023 om 10:05 • Tom Rofekamp

Sarina Wiegman is in beeld om in de toekomst bondscoach van het Nederlands mannenelftal te worden. Dat schrijft The Telegraph, zich baserend op privégesprekken van hoge KNVB-functionarissen. Men zou gezegd hebben dat Wiegman een shortlist zou halen wanneer de positie eenmaal vrijkomt. Huidig bondscoach Ronald Koeman ligt nog tot en met het WK van 2026 vast.

Wiegman gooit hoge ogen bij de Engelse vrouwen en haalde onlangs nog de WK-finale. Hoewel die verloren ging, legde ze een jaar eerder wel beslag op de Europese titel. Dat lukte haar in 2017 ook al bij de Oranje Leeuwinnen. Haar erelijst en hoge percentage gewonnen wedstrijden (vanaf 2016 73,87 procent) maakt dat Wiegman er zeer goed op staat bij de KNVB.

De bond overweegt de Haagse serieus als bondscoach van de mannen, weet The Telegraph. Nu bekleedt Koeman nog die positie. Koeman doet dat voor de tweede maal, maar heeft nog niet zoveel indruk weten te maken als in zijn eerste periode. Slechts één van zijn eerste vier wedstrijden werd gewonnen; de overige gingen verloren. De overwinning was bovendien tegen Gibraltar, de huidige nummer 198 van de wereld.

Wiegman heeft bij de Engelse bond (FA) nog een contract tot 2025. De FA wil haar echter dolgraag langer binden. In ieder geval wenst Wiegman haar verbintenis uit te dienen: ze sloeg al een aanbod om bondscoach van de Amerikaanse vrouwen te worden af. Haar focust ligt nu op het volgende EK, dat in 2025 wordt afgewerkt in Zwitserland. De kwalificatie voor dat toernooi gaat in februari 2024 van start.