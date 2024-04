The Athletic noemt 2 Nederlanders als geschikte opvolgers Ten Hag bij Man United

De toekomst van Erik ten Hag bij Manchester United is nog altijd allesbehalve zeker. De Nederlandse oefenmeester presteert dit seizoen ver ondermaats en in Britse media wordt volop gesproken over mogelijke opvolgers. The Athletic heeft een profielschets gemaakt van een geschikte opvolger van Ten Hag en komt aan de hand daarvan onder ander uit bij twee landgenoten van de voormalig Ajax-trainer.

Het Engelstalige medium rept over een 'Manchester United-DNA', dat op het veld terug te zien zou moeten zijn. Onder die identiteit vallen speleigenschappen als veelvuldig kansen creëren, spelen op balbezit en hoog drukzetten.

Met behulp van data komt The Athletic aan de hand van bovenstaande identiteitsschets met trainers op de proppen die geschikt zouden zijn als de opvolger van Ten Hag bij Manchester United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De eerste naam die wordt genoemd is die van Arne Slot. "Hij leidde Feyenoord vorig seizoen met klinisch aanvallend voetbal naar de titel. Slot wordt geprezen vanwege zijn vermogen om spelers te verbeteren en de jeugd een kans te geven."

Ook Peter Bosz krijgt een vermelding. "De energieke stijl van Bosz heeft PSV dit seizoen tot een van de sterkste ploegen van de zeven beste competities van Europa gemaakt, want geen enkel team creëerde meer kansen dan PSV."

Meteen wordt er een kanttekening geplaatst bij het mogelijke aanstellen van Slot of Bosz door Manchester United. "De ene Nederlandse trainer vervangen door een andere is misschien wel wat overdreven."

Volgens The Athletic zou ook Rúben Amorim goed bij the Mancunians passen. De huidig trainer van Sporting Portugal presteert alleraardigst in de Liga Portugal en werd al veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Liverpool.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties