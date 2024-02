Terugkeer van Jurriën Timber bij Arsenal lijkt nabij na hoopgevende post op X

Jurriën Timber heeft de groepstraining bij Arsenal hervat. Dat blijkt uit foto's die de Londense club woensdag deelt op zijn sociale media-kanalen. De verdediger stond sinds augustus aan de kant met een zware knieblessure, maar is inmiddels fit genoeg bevonden om deze volgende stap te zetten richting zijn rentree. Deelname aan het EK met het Nederlands elftal lijkt daardoor ook mogelijk.

Arsenal maakt maar weinig woorden vuil aan de terugkeer van Timber. De club postte twee foto's op haar kanalen, samen met de tekst 'Welkom terug, Jurriën.' Op een foto die later online verscheen is te zien hoe Timber met Leandro Trossard duelleert om de bal.

Een rentree binnen de lijnen lijkt daarmee dichterbij te zijn gekomen voor de ex-Ajacied. Hoewel Arsenal geen uitspraken doet over een comeback, lijkt de club wel op Timber te rekenen in het restant van het seizoen.

Eerder deze maand kwam al naar buiten dat the Gunners de zomeraanwinst hadden ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League, wat duidt op een terugkeer van Timber in de komende maanden.

Daarmee is de 22-jarige mandekker ook een optie voor Oranje-bondscoach Ronald Koeman. Het Nederlands elftal is komende zomer in Duitsland actief op het EK en de kans bestaat dat Timber deel uitmaakt van de selectie voor het eindtoernooi.

De 22-jarige Utrechter kampt sinds augustus 2023 met een gescheurde kruisband, waardoor hij bij Arsenal al tientallen duels moest missen. Timber zat tijdens de finales van de Nations League in juni nog wel bij de selectie van Koeman, maar moest toen Lutsharel Geertruida voor zich dulden.

Voor zijn kwetsuur speelde Timber twee duels voor Arsenal. De strijd om de Community Shield werd na strafschoppen gewonnen van Manchester City (1-1 in reguliere speeltijd, 5-2 n.s.) en in het openingsduel in de Premier League met Nottingham Forest moest de verdediger na vijftig minuten gewisseld worden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties