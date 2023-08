Terugkeer bij Ajax uitgesloten: ‘Ik heb geen contact gehad met de directie'

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 23:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:00

Een terugkeer bij Ajax was deze zomer voor Joël Veltman niet aan de orde. De verdediger van Brighton & Hove Albion laat weten niks te hebben gehoord van de Amsterdamse clubleiding, waardoor hij er vanuit gaat dat Ajax geen interesse had. Veltman verbond zijn toekomst vorige maand langer aan the Seagulls, die zijn aflopende verbintenis tot medio 2025 verlengden.

Veltman was het afgelopen seizoen een vaste waarde bij het verrassend sterk presterende Brighton. Door zijn sterke optredens werd hij ook in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De verdediger liet in april tegenover Voetbal International echter weten dat een nieuw dienstverband in de Johan Cruijff ArenA voor hem nog geen optie was. “Dat had ik inderdaad aangegeven”, zegt hij ruim vier maanden later in gesprek met ESPN. “Dat kwam ook doordat er vanuit Ajax geen contact was geweest. Wel met Davy Klaassen, maar niet vanuit de directie. Voor mij was het vrij snel duidelijk dat Ajax daar geen interesse in had.”

De mandekker bevestigt wel dat er interesse was vanuit andere clubs. Zo zouden Sevilla en AS Roma in de markt voor hem zijn geweest. “Er was zeker belangstelling”, beaamt Veltman. “Er zijn wat telefoontjes heen en weer gegaan, maar het was niet zo concreet dat er biedingen op mij werden gedaan. Tuurlijk wilde ik mijn opties openhouden. Ik kon vervolgens echter twee seizoenen verlengen bij Brighton. We gaan voor het eerst in de clubgeschiedenis Europa in en dat wil ik wel graag meemaken.”

Stiekem hoopt Veltman nog op een terugkeer bij het Nederlands elftal. Zijn laatste interland speelde hij in juni 2021, toen hij kort voor tijd mocht invallen tegen Oekraïne in de groepsfase van het EK. Tot nog toe kwam Veltman 28 keer voor Oranje uit. “Daar hoop ik zeker op. Ik doe mijn best in een grote competitie als de Premier League en meer kan ik niet doen.”