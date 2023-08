Terugkeer bij Ajax uitgesloten: ‘Financieel gewoon ontzettend moeilijk’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 17:10 • Wessel Antes • Laatste update: 17:20

Ajax heeft geprobeerd Donny van de Beek op te pikken bij Manchester United, weet Mike Verweij van De Telegraaf. In de voetbalpodcast Kick-off onthult de journalist dat Sven Mislintat de in Engeland overbodige Van de Beek heeft gepolst voor een terugkeer naar Amsterdam. Volgens Verweij is de 26-jarige middenvelder momenteel simpelweg te duur voor Ajax. “En volgens mij stond hij daar toen zelf ook nog niet voor open, dus dat is nu definitief van de baan.”

Ajax-trainer Maurice Steijn zag een terugkeer van Van de Beek wel zitten. “Via Sven Mislintat heeft Ajax wel een poging gedaan om Van de Beek terug te halen uit Manchester. In Duitsland zei Maurice Steijn dat hij heel graag Nederlanders wil hebben, daarom hebben ze bij Van de Beek gepolst. Dat was financieel gewoon ontzettend moeilijk en volgens mij stond hij daar toen zelf ook nog niet voor open, dus dat is nu definitief van de baan.” Van de Beek ligt op Old Trafford nog tot medio 2025 vast, maar mag van manager Erik ten Hag vertrekken bij United. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 13 miljoen euro.

Volgens Verweij staat Van de Beek voor een lastige keuze. “Donny van de Beek loopt tegen hetzelfde probleem aan als Nico Tagliafico. Die ontvangt bij Olympique Lyon drie miljoen euro netto en bij Ajax is het salarisplafond deze zomer iets omlaag gehaald. Dit soort bedragen gaan niet meer voorkomen. Daarom wordt die transfer van Tagliafico zo lastig, die wil niet inleveren en Ajax wil geen 3 miljoen betalen.” Verweij sluit een terugkeer van Tagliafico nog niet volledig uit. “Het is nog niet helemaal van de baan.”

Verweij denkt dat de supporters van Ajax tevreden kunnen zijn over de eerste aankopen van Mislintat. “Als je nu ziet hoe Jakov Médic het deed tegen Heracles, dat viel zeker niet tegen. Branco van den Boomen doet het natuurlijk heel erg goed. Benjamin Tahirovic doet het best aardig, alhoewel ik denk dat Silvano Vos misschien nog beter is. Over Tahirovic zijn zijn ploeggenoten in ieder geval heel erg enthousiast.” Mislintat gaf tot dusver 45,3 miljoen euro uit als technisch directeur van Ajax. De Amsterdammers mochten op hun beurt weer 113,4 miljoen euro bijschrijven dankzij uitgaande transfers.